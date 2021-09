Brzesko. 36-latek ukradł elektryczny rower spod sklepu, bo… trafiła się okazja. Teraz grozi mu 5 lat więzienia

Do zdarzenia doszło w środę 8.09.2021 w Brzesku. Około godziny 11.50 dyżurny brzeskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży elektrycznego roweru o wartości 3 tysięcy złotych, który zniknął spod jednego z supermarketów w Brzesku.

- Policjanci od razu przystąpili do ustalenia potencjalnego sprawcy. M.in. w tym celu penetrowali teren miasta. W pewnym momencie na ulicy Berka Joselewicza policjanci zauważyli mężczyznę jadącego rowerem podobnym do skradzionego. Zatrzymali go i skontrolowali. Okazało się, że to strzał w dziesiątkę - relacjonuje asp. sztab. Grzegorz Buczak, oficer prasowy policji w Brzesku.