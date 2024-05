Buda z lodami stanęła w pobliżu "Bramy Śmierci". To samowola. Mieszkańcy są oburzeni

Buda stanęła przy skrzyżowaniu ulic Męczeństwa Narodów z Ofiar Faszyzmu. Miejsce na handel wydaje się wręcz idealne, bo zawsze jest tu wielu ludzi. Turyści wychodzący z parkingu należącego do Gminy Wiejskiej Oświęcim, gdzie zorganizowana jest kompleksowa obsługa turystów, muszą przejść koło budy. Jej właściciel właśnie się organizuje. Ustawiona została przenośna ubikacja, zostało zorganizowane zasilanie energetyczne. Nic tylko robić biznes. Problem polega jednak na tym, że z tego miejsca jest już tylko ok. 300 metrów do Bramy Śmierci w Birkenau, przez którą przejeżdżały setki transportów ludzi zwożonych na zagładę w czasie II wojny światowej. To nie miejsce na handel ani spożywanie.

Za chwilę zrobią sobie jarmark przy największym cmentarzu świata, jakim jest Birkenau

Muzeum Auschwitz nie wydało żadnego zezwolenia na prowadzenie małej gastronomii, to nie jest jego teren.