Budowa budynku klubowego na stadionie Skawy Wadowice zgodnie z planem. Ma być gotowy w 2025 roku

- Nowy budynek rośnie w oczach. Stan surowy zamknięty jest już prawie gotowy i choć jesteśmy dopiero na półmetku tej budowy, to już teraz gotowy jest jeden element, który za wiele się nie zmieni. To widok z ogromnych okien na pierwszym piętrze, przez które – nie wychodząc z budynku – będziemy mogli śledzić to, co dzieje się zarówno na Orliku, jak i na boisku ze sztuczną nawierzchnią oraz – oczywiście - na boisku głównym, a w przyszłości również na nowej bieżni – z dumą informuje burmistrz Bartosz Kaliński.