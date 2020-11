Budowa ekspresowej S7. Przed wjazdem do tunelu zakopianki pomiędzy Lubniem a Rabką układają już asfalt [ZDJĘCIA Z LOTU PTAKA]

Cały czas zgodnie z planem idą też roboty przy budowie kolejnego odcinka zakopianki - tunelu pod góra Luboń Mały. Tu kierowcy pojadą jesienią przyszłego roku. Z kolei odcinek za tunelem - z Skomielnej białej do Rabki jest już gotowy.

Jak widać na zdjęciach lotniczych opublikowanych właśnie przez drogowców, robotnicy wrócili już na plac budowy newralgicznego wiaduktu w środku trasy. To właśnie on jest jednym z powodów, przez który budowa tego odcinka S7 nie zakończyła się na czas, czyli w grudniu zeszłego roku. Wówczas oddano kierowcom do użytku tylko jeden pas ruchu, gdzie do dziś obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę.

Wiadukt nie powstał na czas, bo jedna z jego podpór już w 2016 roku zaczęła się obsuwać wraz z okoliczną ziemią. Istniało ryzyko, że gdyby wiadukt wybudować wg. pierwotnego projektu to z czasem mógłby się on zawalić. Dlatego GDDKiA od 4 lat sukcesywnie monitorowało teren osuwiskowy i stwierdziło, że od dobrych kilkunastu miesięcy ziemia nie przesuwa się tu już nawet o milimetry. Do prac można więc było powrócić.