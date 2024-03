Budowa nowej zakopianki. Drogowcy kładą już asfalt NOWE ZDJĘCIA

- Projektowana droga przebiega w nowym śladzie, powstają cztery bezkolizyjne węzły drogowe, 22 obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, estakady), przebudowywane są drogi lokalne, drogi dojazdowe i poprzeczne, umożliwiające połączenie z istniejącą siecią dróg lokalnych. W efekcie prowadzonych inwestycji połączony zostanie Kraków z Nowym Targiem, na całym przebiegu, drogą dwujezdniową. Ma to kluczowe znaczenie ze względu na czas przejazdu i bezpieczeństwo ruchu dla wszystkich osób wyjeżdżających z różnych regionów kraju na Podhale i pod Tatry – informuje GDDKiA.

Cała inwestycja pochłonie 994 mln 587 tys. zł.

GDDKiA rozpoczęła też przygotowania do upłynnienia ruchu na kolejnym odcinku zakopianki – od Nowego Targu do Zakopanego. Wiadomo, tam nie jest planowana budowa nowej drogi, bo nie ma na to miejsca. GDDKiA zamierza jednak przebudować skrzyżowania z dróg gminnych z drogą krajową, budowę chodników, tak gdzie będzie miejsce – także dodatkowych pasów ruchu. Inwestycja jest na razie na etapie koncepcyjnym.