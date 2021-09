Budowa obwodnicy Trzebini i Chrzanowa coraz bliżej. Znane warianty przebiegu nowej drogi. Sprawdźcie ZDJĘCIA

Budowa obwodnicy Trzebini i Chrzanowa coraz bliżej. Znane warianty przebiegu nowej drogi

Trzebinia od lat boryka się z ogromnym ruchem w centrum miasta i korkami. Już ponad 20 tys. samochodów dziennie przejeżdża biegnącą przez centrum drogą krajową 79. To nie tylko samochody osobowe, ale także ciężarowe. Do samego zakładu Orlen Południe dojeżdża dziennie 800 tirów. Wkrótce ta liczba zwiększy się o kolejne 2,4 tys. samochodów ciężarowych, a to za sprawą dynamicznego rozwoju zakładu i planowanego uruchomienia instalacji produkujących glikol, wodór i kwas mlekowy.