Budowa toru saneczkowego w Marcinkowicach pod znakiem zapytania. Pojawiły się poważne problemy z realizacją inwestycji

Ważą się losy jednej z ważniejszych inwestycji sportowych planowanych na Sądecczyźnie. Jeśli do 11 lipca tego roku Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu nie ogłosi przetargu na budowę kompozytowego toru saneczkowego w Marcinkowicach, straci aż 6 mln zł dotacji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Tor o długości 426 metrów miał być dopełnieniem kompleksu Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach, gdzie znajduje się nowoczesna hala sportowa, strzelnica na osiem stanowisk, boiska do uprawiania lekkoatletyki, bieżnie, rzutnie, skocznie, basen i przeszklone boisko do squasha. Inwestycja nie przypadkowo miała zostać zrealizowana w Marcinkowicach. W tamtejszym Zespole Szkół im. Władysława Orkana działa klub saneczkowy, którego podopieczni odnoszą sukcesy.

Plany nowosądeckiego starostwa zyskały także aprobatę Polskiego Związku Sportów Saneczkowych i zapewnienie, że na torze będą ćwiczyć zawodnicy kadry Polski. Obecnie muszą wyjeżdżać na treningi za granicę, bo w kraju nie ma ani jednego obiektu, gdzie mogliby trenować przez cały rok. W planach była także możliwość organizacji zawodów o randze międzynarodowej.