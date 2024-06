Burze i ulewy w Krakowie i Małopolsce. Synoptycy ostrzegają też przed gradem i silnym wiatrem. Na ul. Rydla drzewo spadło na jadące auto

Burze w Krakowie i Małopolsce

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, od 35 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/godz. Lokalnie grad.

Synoptycy wydali ostrzeżenie meteorologiczne, w którym poinformowali, że w sobotę, 22 czerwca, od godz. 08 do godz. 20 mogą występować burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr.

- Od rana otrzymujemy informację o skutkach burz i ulewnych deszczów. Strażacy wyjeżdżają do usuwania skutków ulew w całej Małopolsce. Interweniują w związku ze zgłoszeniami o powalonych drzewach, konarach, zatkanych studzienkach kanalizacyjnych - informuje Huber Ciepły, rzecznik małopolskiej Straży Pożarnej.

W związku z sytuacją pogodową wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zwołał doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Meldunki służb odebrali wicewojewodowie Elżbieta Achinger oraz Ryszard Śmiałek.

- Prognozy na sobotę mówią o ostrzeżeniach o burzach pierwszego stopnia. Najbliższe godziny będą szczególnie niespokojne. W związku z możliwością wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych służby są w pełnej gotowości. Przekazaliśmy też pismo do starostów, aby służby i jednostki lokalne zachowały szczególną czujność i sprawność działań w przypadku konieczności niesienia mieszkańcom pomocy i wsparcia. Zawnioskowaliśmy też oczywiście do RCB o wydanie alertu, a stosowne ostrzeżenia zostały przekazane do powiatowych i miejskich centrów zarządzania kryzysowego – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.