Burze pod Tarnowem. Piorun uderzył w zabudowania gospodarskie w Tuchowie. W akcji kilka zastępów straży pożarnej

Burza w Tuchowie, interweniowali strażacy

Burzowe chmury nadciągnęły na południe regionu ok. godz. 15. Towarzyszyły im wyładowania atmosferyczne. Jeden z piorunów uderzył w Tuchowie i po instalacji elektrycznej dotarł do zabudowań gospodarczych w Tuchowie, na ulicy Wróblewskiego. Zapaliła się część desek w budynku.

Na miejsce skierowane zostały spore siły strażaków, z jednostek OSP z Tuchowa, Karwodrzy i Siedlisk oraz z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tarnowie. Na szczęście pożar udało się zdusić w zarodku i ogień nie objął całego budynku.

Akcja trwała niespełna godzinę.

Ostrzeżenie przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami, które we wtorek 22 czerwca mogą przejść nad Małopolską, w tym również nad Tarnowem i regionem tarnowskim. Burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami może również padać grad.