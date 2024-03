Były dymy. Kibice Stali Stalowa Wola na meczu w Krakowie. Zdjęcia ze stadionu Hutnika Tomasz Bochenek

Hutnik Kraków - Stal Stalowa Wola. Kilkadziesiąt osób obserwowało ten mecz z sektora dla gości. Sympatycy Stali zaraz po pierwszym gwizdku głośno wyartykułowali swoje konfrontacyjne nastawienie do kibiców Hutnika, już do końca meczu z obu stron niosły się co jakiś czas wulgaryzmy. Ekipa ze Stalowej Woli swój przyjazd do Nowej Huty zaznaczyła odpaleniem świec dymnych. Zdjęcia