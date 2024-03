Hutnik Kraków - Stal Stalowa Wola. Seria trwa, czołówka ucieka. Zobaczcie zdjęcia

Wieczysta Kraków już tego nie wypuści, czerwonym dywanem kroczy do II ligi! Wieczysta - Avia Świdnik 2:0 w meczu na szczycie III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 23 marca na stadionie przy ul.…

Następnie do boju ruszyła Stal. No bo Hutnik miał wprawdzie w 9 min kontrę, po której strzał Denisa Rakelsa obronił Mikołaj Smyłek, ale krakowianie to generalnie zmarnowali jakieś pół godziny. Bardziej intensywnie grali goście, w 15 min po podaniu Jakuba Górskiego Adam Imiela znalazł się przed Dorianem Frątczakiem, ale górą był bramkarz. W 25 min padł już gol: Górski, uderzając z linii pola karnego, zmieścił piłkę przy słupku.