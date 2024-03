Kibice Hutnika na meczu ze Stalą. Urodziny nie całkiem spokojne

Ten transparent wisiał w pierwszej połowie, razem z kilkoma innymi. Podczas drugiej połowy na ogrodzeniu zawisł jeden duży, z hasłem "Tak się bawi w urodziny". O co chodzi? O to, że w ostatni czwartek minęła 74. rocznica powstania Hutnika. Kibice nie darowali sobie odpalenia z tej okazji świec dymnych - ale pewnie średnio byli zachwyceni warunkami, bo wiatr szybko przewiał cały dym.

Jeśli chodzi o wrażenia dźwiękowe z trybun, no to tutaj było tak mocno średnio, bo kibice obu klubów nie lubią się i było to słychać. Był też moment, kiedy służby ochrony inteweniowały wobec grupki osób znajdujących się na skraju sektora zagorzałych kibiców Hutnika.