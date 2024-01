Były piłkarz Wisły Kraków wybrał nowy klub. Dyrektor sportowy potwierdza

W Polsce Savicević, środkowy pomocnik, grał przez półtora sezonu, w ekstraklasowej Wiśle. Latem 2020 przeniósł się do Turcji, przez ostatnie półtora roku był graczem Giresunsporu. Ten klub popadł jednak w finansowe problemy, ma ogromne zaległości w wypłatach wobec piłkarzy, no i to dlatego reprezentant Czarnogóry pod koniec grudnia rozwiązał kontrakt.

Ofertę pracy otrzymał od Sanliurfasporu, czyli innego zespołu z dolnych rejonów tureckiej I ligi (to drugi szczebel rozgrywek). Vukan mógł jednak wybierać w propozycjach. I, jak donoszą Serbowie, urodzony w Belgradzie wychowanek Crvenej Zvezdy zdecydował się na powrót w swoje strony. A to, że transfer jest w toku, potwierdził w serwisie novosti.rs dyrektor sportowy Vojvodiny Marko Jovanović (nie jest to były piłkarz Wisły Kraków, który nosi takie samo imię i nazwisko).