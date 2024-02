Charytatywny Bal Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy w Oświęcimiu. Padł imponujący rekord! Pieniądze pomogą chorej Natalce. Zobaczcie zdjęcia

Na tegorocznym balu bawiło się około 260 osób. Jak podkreśla prezes Fundacji MOWP Monika Bartosz, w ten sposób kolejny raz padł rekord pod względem liczby uczestników.

- Z roku na rok rośnie liczba przyjaciół Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy, co przekłada się frekwencję uczestników i darczyńców podczas kolejnych bali. Poza celem charytatywnym jest to dla nas także okazja do podziękowania za udzielane wsparcie oraz spotkania się w gronie ludzi na co dzień zaangażowanych w działalność fundacji - mówi Monika Bartosz.