Chełmiec. Bunia z pękniętą przepukliną w wielkości pomarańczy cierpiała od lat. Psa uratowali wolontariusze ze schroniska w Wielogłowach

Historia Buni nie była kolorowa. Piesek wielkości pinczera najprawdopodobniej całe swoje życie spędził na łańcuchu, od czasu do czasu musiał być wypinany, miał bardzo wysłużoną obrożę z metalowym koluchem. Mieszkańcy gminy Chełmiec często dzwonili do schroniska i informowali, że co jakiś czas po okolicy błąka się mały pies z guzem na brzuchu. Nikt jednak nie chciał go złapać, albo gdy próbował płochliwy piesek uciekał. Wolontariusze mimo prób nigdy nie mogli go zlokalizować.