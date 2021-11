Chełmiec. Prawie 50 mln zł za 1,5 km drogi. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę obwodnicy Chełmca

- Teraz jeszcze 10 dni mają inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu na ewentualne odwołania. Do przetargu wpłynęło sześć ofert. Jeżeli nie będzie odwołań umowa z konsorcjum zostanie podpisana – informuje Iwona Mikrut, główny specjalista ds. komunikacji społecznej GDDKiA w Krakowie.

Wykonawca będzie miał czas 12 miesięcy na realizację inwestycji, ale do tego czasu nie będzie wliczony okres zimowy, od 1 grudnia do 31 marca. Do wybudowania jest ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej, klasy technicznej GP wraz z budową obiektów inżynierskich (dwa mosty i dwa wiadukty), przebudową i rozbudową dróg poprzecznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Trzeba przebudować wlot ronda na połączeniu obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 28 (ul. Limanowskiej) i drogi powiatowej nr 1583K, a także rondo na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551K, w ciągu ul. Marcinkowickiej. Zaprojektowana jest również: rozbudowa dróg gminnych, ulic: Batalionów Chłopskich, Leśna i Węgrzynek, budowa chodników i urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, osadniki i separatory).