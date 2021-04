Chrzanów. Rozpoczęła się budowa ronda na DK 79. To komunikacyjna rewolucja w mieście. Na razie kierowców czekają utrudnienia ZDJĘCIA

Kraków. Mieszkańcy dojadą pociągiem do nowego kąpieliska. Powstanie przystanek kolejowy w Przylasku Rusieckim

Rada Miasta Krakowa zagłosowała za przyjęciem zmian do tegorocznego budżetu. Dzięki temu gmina będzie mogła dofinansować przebudowę przejazdu drogowo-kolejowego przy ul. Rzepakowej kwotą 500 tys. zł. Głównym inwestorem będzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przejazd ma być przebudowany jeszcze w tym roku. Jeszcze w tym roku ma też powstać dokumentacja niezbędna do wybudowania tam przystanku kolejowego. Przedsięwzięcie to ma być realizowane w ciągu kilku najbliższych lat. Dzięki niemu mieszkańcy będą mogli dojechać pociągiem do powstającego w Przylasku Rusieckim kąpieliska.