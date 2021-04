"Chwała meksykańskim zakonnicom". Powieść z Krakowem i rodzinną pracownią krawiecką w tle

- dodaje Barbara Kwinta.

"Chwała meksykańskim zakonnicom" choć jest obyczajowym debiutem krakowskiej autorki poradnika "Jak kupić suknię ślubną i nie zwariować", zdążyła już zebrać sporo dobrych recenzji. Czytelniczki odnajdują w tym tytule dowcipną opowieść o odwadze podejmowania decyzji, poszukiwaniach siebie i trudnych, ale koniecznych zmianach. Doceniają także talent snucia opowieści i ciekawie wykreowanych bohaterów.

- Dla mnie „Chwała meksykańskim zakonnicom!” to książka o drobnych gestach, pięknie rzemiosła i miłości, ale nie tylko tej między kobietą a mężczyzną, ale też tej do naszej pracy, do naszych bliskich i do nas samych - zaznacza Barbara Kwinta. - Myślę, że większość z nas szuka teraz historii, przy których można odetchnąć, ogrzać się, uśmiechnąć, wypić ciepłą herbatę i stwierdzić, że jest dobrze. Chcę także powiedzieć, żeby się nie poddawać. To jednocześnie błahe i najważniejsze na świecie.