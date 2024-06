- To jest naprawdę tak spokojna dzielnica, nigdy nic takiego się nie działo. Ludzie, którzy tu mieszkają, zawsze grzeczni, sympatyczni. Dla nas to jest szok normalnie! – mówi nam jedna z kobiet.

I dodaje: - Ja już miałam nawet rano zamykać. Bo tyle policji, karetka. Zastanawiałyśmy się, co się stało? A jak się dowiedziałyśmy, to strach nas obleciał, czy ten morderca czasem gdzieś tu z nożem nie goni i nas nie zabije. Na szczęście okazało się, że od razu go złapali – mówi.

W międzyczasie grupka osób pod blokiem się powiększyła. Jedna z kobiet, którą pytamy o zdarzenie, ze łzami w oczach mówi: - Co mu strzeliło do głowy? W ten sposób potraktować starszych, jeszcze prawdopodobnie jego rodziców?!

Kawałek dalej pod sąsiednim blokiem spotykamy dwóch mężczyzn. Gdy pytamy o zdarzenie, jeden z nich mówi, że było kwestią czasu, kiedy stanie się tragedia. - Z tego, co słyszałem, to on wcale taki grzeczny nie był – odpowiada, gdy dopytujemy o zatrzymanego. – On w przeszłości już agresywny był, po klatce latał i sąsiadom groził. Psychopata jakiś – mówi mężczyzna.