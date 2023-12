Ciasta na Boże Narodzenie. Sernik korzenny na ciasteczkach z polewą krówkową [PRZEPIS]

Co zrobić, żeby sernik nie opadł?

– Odmian i wariacji na temat sernika jest niezmiernie dużo, ciasto to ma jednak dwa podstawowe składniki, mianowicie biały ser i jajka – mówi Tomasz Jokiel z firmy Fermy Drobiu Jokiel. – Od ich jakości i świeżości w dużej mierze zależy to, czy wypiek będzie udany. Jajka pełnią w serniku rolę czynnika emulgującego i spulchniającego , nie może ich zatem zabraknąć, dodaje się ich zwykle od 3 do 10 na kilogram sera. Pamiętajmy jednak, że ciasto, które wyrośnie zbyt szybko, może opaść. Łącząc masę serową z jajkami, nie mieszajmy jej za długo, aby nazbyt jej nie napowietrzyć. Szczególnie należy uważać, gdy przepis przewiduje dodanie piany z ubitych białek. Takie serniki powinny piec się powoli w niższej temperaturze.

Prawdziwie świąteczny sernik

Różne przepisy zalecają dodawanie do sernika odmiennych składników. My zachęcamy do wypróbowania sernika z… dynią. Nie tylko nada ona ciastu piękny kolor, ale też sprawi, że będzie ono wilgotne i aromatyczne. Jeśli połączymy go z polewą krówkową i ciastkami korzennymi już w trakcie pieczenia cały dom wypełni się prawdziwie świątecznym zapachem.

Sernik korzenny z polewą krówkową [PRZEPIS]

1 kg sera sernikowego

3 jaja z chowu ściółkowego lub wolnego wybiegu (Fermy Drobiu Jokiel)

150 g cukru

20 g mąki pszennej (jedna czubata łyżeczka)

1 budyń waniliowy lub śmietankowy

400 g dyni (można zastąpić mrożoną)

2-3 krople aromatu waniliowego

Składniki na spód:

160 g ciastek korzennych

50 g masła

Składniki na polewę:

15-20 sztuk krówek

40 g masła

150 ml mleka

Rekomendowana tortownica – śr. 22 cm (w przypadku użycia większej, sernik wyjdzie niższy)

Wykonanie

Na początek przygotowujemy spód - ciastka korzenne mielemy w blenderze lub drobno kruszymy. Mieszamy z rozpuszczonym masłem, wykładamy na wysmarowaną tortownicę i pieczemy w 180 stopniach przez 10 minut.

Przygotowujemy puree z dyni – pokrojoną dynię pieczemy w piekarniku lub na patelni do miękkości, a następnie blendujemy i pozostawiamy do ostygnięcia. Do zmiksowanego na gładką masę sera dodajemy stopniowo pozostałe składniki: cukier, jajka, zimne puree z dyni, budyń, aromat waniliowy, mąkę. Cały czas mieszamy na średnich obrotach do uzyskania gładkiej, jednolitej masy. Wylewamy ją na przygotowany spód.

Ciasto pieczemy w funkcji góra-dół (nie włączamy termoobiegu!) najpierw przez 15 minut w 180 stopniach, następnie zmniejszamy temperaturę do 160 stopni i pieczemy przez ok. 1 h 30 minut.

Sernik musi dobrze ostygnąć, dlatego pozostawiamy go w piekarniku z uchylonymi drzwiczkami (nawet na całą noc).

Przygotowując polewę, rozpuszczamy masło, wlewamy mleko i dodajemy krówki. Podgrzewamy w garnuszku na małym ogniu, cały czas mieszając. Gotujemy aż krówki się rozpuszczą, a całość odpowiednio zgęstnieje (może to zająć kilkanaście minut).

Polewę krówkową wylewamy na ostudzony sernik. Będzie się pięknie prezentowała udekorowany ciasteczkami i cukierkami.

Smacznego!