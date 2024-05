Ciasto czekoladowe z musami z gorzkiej i białej czekolady. Tak je robią panie z Koła Gospodyń Wiejskich

Ciasto czekoladowe z musami z gorzkiej i białej czekolady

Mus z białej czekolady

¾ łyżeczki żelatyny

1 łyżka wody

170 g białej czekolady

1 i ½ (330 g) szklanki śmietanki 30%

Wykonanie:

Spód

Masło, czekoladę i kawę rozpuszczalną rozpuścić w kąpieli wodnej w misce, na gładką masę. Ostudzić ok. 5 min. Dodać żółtka, wanilię.

Ubić pianę z białek ze szczyptą soli, dodawać stopniowo cukier.

Ubite białka dodawać stopniowo do rozpuszczonej czekolady. Wymieszać mikserem na niskich obrotach.

Wyłożyć do wysmarowanej tortownicy (25 cm). Piec w nagrzanym piekarniku 160 stopni C ok. 20 min. Wystudzić (ciasto może trochę opaść).

Mus z gorzkiej czekolady

Wymieszać kakao z ciepłą wodą.

Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej w misce. Ostudzić ok. 5 min. Dodać kakao wymieszane z wodą.

Śmietanę ubić z cukrem pudrem i szczyptą soli.

Do rozpuszczonej czekolady z kakao dodać stopniowo ubitą śmietanę. Wymieszać (mikserem na niskich obrotach).

Gotowy mus wylać na spód ciasta, włożyć do lodówki na min. 15 min.