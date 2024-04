Co z boiskiem na Zawadzie? Jan Kos z Blackbird wydał oświadczenie i chce od Miasta milionowej zapłaty

Jak się okazuje, by nie stracić 4,5 mln zł rządowej dotacji z Polskiego Ładu, budowa boiska ze sztuczną murawą i zapleczem sportowym przy ul. Siedleckiego na osiedlu Zawada w Nowym Sączu, powinna być zakończona do końca listopada br.

- Roboty drugiego etapu powinny zostać wykonane do końca listopada tak, aby cały obiekt gotowy był jeszcze w tym roku – przyznał rozmowie z „Gazetą Krakowską” Bochenek.

Przypomnijmy, że prace budowlane w Zawadzie rozpoczęły się rok temu i właśnie wtedy wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek zapewniał, że powinny się one zakończyć na początku lipca.

Miasto ogłosiło przetarg na dokończenie boiska ze sztuczną murawą oraz niezbędnym zapleczem na terenie KS Zawada w Nowym Sączu. To inwestycja o której w mieście jest głośno już od jakiegoś czasu. Nowy…

W lutym br. Miasto ogłosiło przetarg na dokończenie inwestycji na Zawadzie - termin zakończenia prac to 30.11.2024. Jedyną ofertą była ta w wysokości 9 mln 757 tys. 203 zł złożona przez konsorcjum firm Pabud z Podegrodzia (lider) i Zaw-Bud z Krynicy-Zdrój. Nieco wcześniej w trakcie sesji Rady Miasta przyjęto tzw. autopoprawkę, która zwiększyła limit wydatków związanych z budową boiska w Zawadzie do kwoty 9,75 mln zł. My dodajmy, że Blackbird wygrywał pierwszy przetarg z kwotą w wysokości 6,9 mln zł.

Jako że przed nami wybory samorządowe, kandydaci na prezydenta Nowego Sącza co i rusz poruszają problemy z jakimi boryka się miasto. Jak przyznał niedawno Ryszard Nowak, istnieje poważne ryzyko, że Miasto będzie musiało zwrócić dotację, jaką pozyskało na budowę w Zawadzie.