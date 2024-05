Co z kopciuchami w Oświęcimiu? Mimo zakazu użytkowania wciąż zatruwają powietrze. Miasto na zachętę do wymiany zwiększa dopłaty

"Kopciuchy" w Oświęcimiu miały zniknąć do końca 2022 roku

Urząd Miasta w Oświęcimiu podjął kolejne kroki, by skłonić właścicieli kopciuchów do ich wymiany. Z jednej strony oferuje finansowe wsparcie w ramach miejskiego programu dopłat do wymiany źródeł ciepła.

Jednocześnie oświęcimscy urzędnicy zapowiadają bardziej restrykcyjne egzekwowanie obowiązującego prawa. Właściciele budynków, którzy nie wymienili pieców pozaklasowych muszą liczyć się z kontrolami straży miejskiej pod kątem obowiązującej uchwały o zakazie użytkowania „kopciuchów”.

Jeśli podczas kontroli funkcjonariusze wykryją nieprawidłowości mogą takie osoby ukarać. Mandat karny może być w wysokości do 500 zł. A jeśli sprawa trafi do sądu to może on wymierzyć karę nawet do 5 tys. zł.