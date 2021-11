Co z terenem Pustyni Starczynowskiej w Bukownie? Firma Sibelco zgłosiła uwagi do MPZP. Czy powstanie tam piaskownia?

Planom bukowiańskiego zakładu firmy Sibelco sprzeciwia się grupa mieszkańców powiatu olkuskiego. Zwracają oni uwagę na uciążliwości związane z działalnością piaskowni takie jak emisja pyłów, konieczna wycinka lasu a co za tym idzie zmiana składu gatunkowego flory i fauny, hałas czy niszczenie dróg. Przygotowali oni apel do radnych rady miejskiej o odrzucenie zmian w zakresie przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Został on podpisany przez 1304 osoby.

Niektórzy mieszkańcy Bukowna i okolic są jednak pozytywnie nastawieni do planów Sibelco. Wskazują oni na to, że po zakończeniu wydobycia zrekultywowany las może być cenniejszy przyrodniczo, bo przez obniżenie poziomu gruntu, rośliny będą miały bliżej do wód gruntowych. Obecnie rośnie tu w większości "bór suchy", tj. niskie, powyginane drzewa, bo rosną one na piasku.