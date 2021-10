Comarch Cracovia walczy o udział w finałowym turnieju Pucharu Polski

Walka o czwórkę

Chcąc awansować do najlepszej czwórki Pucharu Polski Comarch Cracovia musiała wygrać z Sanokiem (w turnieju finałowym zagrają najlepsze cztery drużyny po dwóch rundach) i liczyć co najmniej na 2 punkty we wtorkowym meczu z JKH. Wtedy plan się powiedzie. Tyszanie mają tez 27 punktów, ale trzeba im odjąć trzy za zwycięstwo z krakowianami, bo ten mecz rozegrano awansem w ramach trzeciej rundy rozgrywek.