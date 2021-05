Cracovia. Dusan Radolsky: Filip Balaj to walczak, ale potrzebuje też wsparcia skrzydłowych

Balaj - najlepszy strzelec sezonu zasadniczego

Był najlepszym strzelcem sezonu zasadniczego, kiedy to do siatki rywali trafił 13 razy. W ostatnim spotkaniu, już po podpisaniu 3-letniego kontraktu z „Pasami”, z Trencinem, strzelił swojego 15. gola w tym sezonie w lidze. Przed nim jeszcze jeden mecz – piątkowe stracie ze Ziliną, w której grał, zanim przeszedł do ViOn-u. To finał fazy play-off o udział w Lidze Konferencji. Jego zespół nie ma większych szans, gdyż kilka dni wcześniej przegrał z tym rywalem 1:5.

Zawodnik piłkarzem Cracovii stanie się 1 lipca. Wiele o nim może powiedzieć trener doskonale znający polska ligę – Dusan Radolsky, który pracował w Dyskobolii Groclinie Grodzisk Wielkopolski, Ruchu Chorzów, Polonii Warszawa czy Bruk-Becie Termalice Nieciecza, a teraz jest związany ze Słowacką Federacją Piłkarską, opiekując się młodymi trenerami.

- To napastnik, który gra na szpicy, bardzo wysoki – mówi Dusan Radolsky. - Bardzo dobrze gra głową i ma niezłą orientację w polu karnym. Co ważne, potrzebuje bardzo dobrych skrzydłowych, którzy dogrywaliby mu piłki. Taką grę bardzo lubi i wtedy może pomóc drużynie. Tak samo przy stałych fragmentach gry – rzutach rożnych i wolnych. Podobnie jest przy stałych fragmentach gry rywala, Balaj świetnie gra w defensywie i we własnym polu karnym też jest potrzebny, bo często może zażegnać niebezpieczeństwo.