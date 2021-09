Cracovia. Jacek Cyzio: Nie widać postępu w grze „Pasów”

Będzie pan na meczu Pogoni z Cracovią?

Nie, mieszkam w Pruszkowie, mam swoje zajęcia. Komentuję mecze w Polsacie Sport Premium, m.in. Ligi Mistrzów, eliminacji mistrzostw świata. Ostatnio byłem na spotkaniu w Szczecinie w zeszłym sezonie. Byłem na stadionie, który jest w budowie, byłem w klubowym muzeum, spotkałem się z dyrektorem Dariuszem Adamczukiem. Nowy obiekt robi wrażenie, w porównaniu z tym, na którym grałem. Robota idzie bardzo szybko. Kiedyś były mniejsze stadiony, a przychodziło na nie więcej ludzi, bo były ławki, a nie krzesełka. Stadion był na 15 tys., a przychodziło znacznie więcej.

Najlepszy pański sezon w Pogoni to ten 1986/87, kiedy to Pogoń sięgnęła po wicemistrzostwo Polski, pierwszy raz w swej historii.

To były moje pierwsze kroki w Pogoni, miałem to szczęście, że sezon zakończył się wicemistrzostwem. W 1986 r. zdobyła też mistrzostwo Polski juniorów, grałem w tej drużynie. W niej grałem wszystkie mecze, do pierwszego zespołu wchodziłem. Dzisiaj mam częste zaproszenia z klubu i przyjeżdżam, jako jedna z osób, która coś tam dla Pogoni zdobyła. Potem dzięki transferom takich piłkarzy jak ja, Pogoń mogła funkcjonować. Wyjechałem do Trabzonsporu, byłem wypożyczony i te pieniądze pozwoliły Pogoni przetrwać. Mam więc satysfakcję, że mogłem pomóc i odpłacić klubowi to, że mogłem się w nim rozwijać. Szkoda tylko, że nie zdobyliśmy mistrzostwa Polski. Uciekło nam sprzed nosa.