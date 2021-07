Cracovia. Jedni wrócili ze Słowenii, inni zagrali z Jutrzenką. "Ósemka" zmieniła właściciela Tomasz Bochenek

Piłkarze Cracovii tego lata rozegrali już siedem sparingów, w tym pięć podczas zgrupowania w Słowenii Konrad Kozłowski

11 dni treningów, w tym czasie pięć sparingów. Po ostatnim z nich, w piątek, piłkarze Cracovii wsiedli do autokaru i ruszyli do Polski. Po słoweńskim zgrupowaniu dostali chwilę na złapanie oddechu – poniedziałek będą mieli jeszcze wolny, do pracy wrócą we wtorek.