Cracovia. Juniorzy starsi "Pasów" wygrali w Białymstoku z Jagiellonią i wciąż są na pierwszej pozycji w tabeli

Cracovia odniosła szóste zwycięstwo (trzecie wyjazdowe) w bieżącym sezonie (ma na koncie także remis i porażkę). O punkty nie było jej jednak łatwo. Od początku spotkania starała się dominować na boisku, wysoko atakować rywala i odbierać mu piłkę, ale początkowo nie przynosiło to efektów, a błędy popełnione w obronie kosztowały ją dwa puszczone gole: pierwszego straciła po strzale Radosław Zyśka z bliska w 15 min, a drugiego po uderzeniu Damiana Wojdakowskiego w zamieszaniu na polu karnym w 25 min.

Potem dwie sytuacje do podwyższenia wyniku miał Sebastian Dąbrowski. "Pasy" konsekwentnie jednak grały to, co sobie zaplanowały. I w końcu zaowocowało to golami. Pierwszego zdobył w 72 min Jakub Gut, który celnie główkował po rzucie rożnym. 9 min później po dośrodkowaniu Oliwiera Hyli do wyrównania doprowadził Oskar Wójcik, a po chwili, po ładnej akcji, zwycięską - jak się potem okazało - bramkę uzyskał Maciej Mrozik mocnym strzałem ze skrzydła.