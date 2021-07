Cracovia ma być teraz inna. Chce zapomnieć o tym co było i zacząć lepszy rozdział. Czy zobaczy to Górnik Łęczna?

Cracovia chce zapomnieć o 14. miejscu

Fakt, nikt nie chce wspominać 14. miejsca i walki prawie do końca rywalizacji o utrzymanie. Mimo, że „Pasy” przystępowały do zmagań z karą minus 5 punktów za korupcję, nikt nie wyobrażał sobie, że będą miały, aż tak pod górkę. Nowi zawodnicy zawiedli, trener w pewnym momencie stracił zapał i podał się do dymisji. Teraz ma być inaczej, stad też kadrowa rewolucja, jaka dotknęła zespół. Przyszło sześciu nowych zawodników, wrócił z wypożyczenia do Puszczy Michał Rakoczy.

A pożegnało się aż 13 piłkarzy, liczący tych – czterech – zesłanych do drugiej drużyny. Kogo z nowych ujrzymy w starciu z beniaminkiem? Największe szanse na występ, wręcz pewność, może mieć Jakub Jugas, czeski stoper. Nadzieje mogą mieć reprezentant Gruzji Otar Kakabadze, słowacki snajper Filip Balaj, duński pomocnik Mathias Hebo Rasmussen, młodzieżowiec Kamil Ogorzały. Właśnie o pozycje młodzieżowca, bramkarza i napastnika trwa największy bój.