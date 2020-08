Cracovia ma wielkie marzenia. Pora je spełnić w meczu z Malmoe

W czwartek o godz. 19 Cracovia zagra w Malmoe w I rundzie eliminacji do Ligi Europy. O awansie zadecyduje tylko jeden mecz. Podopieczni trenera Michała Probierza przybyli do Szwecji wczesnym środowym popołudniem i odbyli trening na arenie czwartkowej rywalizacji – stadionie Eleda. Probierz zabrał na mecz 21 zawodników.

Nie będzie kalkulacji, kunktatorstwa, liczenia na rewanż, bo go po prostu nie będzie. W czwartkowy wieczór trzeba będzie pokazać wszystko co się potrafi. A rywal jest godny, lider szwedzkiej ekstraklasy.

- Fajnie, że trafiamy na taki zespół, ale szkoda, że nie będzie dwumeczu, bo byłoby to ciekawe widowisko, w tym elemencie Malmoe miało szczęście – stwierdził Probierz. - Jest to bardzo doświadczony zespół, który prezentuje siłową, angielską piłkę. Jak wylosowaliśmy Malmoe, to nasz drugi trener obserwował jeden mecz, a nasi analitycy widzieli wszystkie mecze rywala.

„Pasy” mają mało doświadczony zespół jeśli chodzi o walkę w europejskich pucharach. Wystarczy napisać, że piłkarze mają po kilka meczów w tych rozgrywkach, w większości w eliminacjach, jedynie Cornel Rapa zaliczył 20 meczów, głównie w Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

- Czy będzie to miało znaczenie? I tak i nie – odpowiada Probierz. - Bardzo duże znaczenie będzie miało przygotowanie fizyczne. Malmoe rozgrywa co trzy dni mecze i jest to bardzo trudny okres dla drużyn. Naszym atutem może być to, że mamy młodszy zespół.

Trener Cracovii odniósł się do siły obu zespołów: - Malmoe to klub z tradycjami, bogaty ale piłka nożna pisze różne scenariusze – powiedział. - Jeśli chcemy coś znaczyć, musimy wygrywać takie mecze. Czy to będzie najtrudniejsze spotkanie w pucharach? Nie, bo mam nadzieję, że będą trudniejsze. Szanujemy zespół Malmoe, ale mamy w sobie dużo pewności siebie.

Nie zagrają m.in. kontuzjowani Kamil Pestka, Ołeksij Dytiatjew, Michael Gardawski, Sylwester Lusiusz i Radosław Kanach.

- Siedem kontuzji jakie mamy, na pewno ma znaczenie, ale ci, którzy grają, trenują ciężko i mam nadzieję, że najbliższy czas będzie dla nas dobry – stwierdził opiekun „Pasów”.

Nie wiadomo, na kogo probierz postawi w bramce – czy na doświadczonego Michala Peskovicia czy może młodego Karola Niemczyckiego?

- Nie chcemy ułatwiać rywalowi zadania – powiedział trener Cracovii.

O co zagra Cracovia w tym sezonie Ligi Europy? - Marzenia ma każdy. Po to trenujemy, by zagrać w finale. Zrobimy wszystko, by dojść jak najdalej – stwierdził Probierz. - Mecze ligowe gra się co tydzień, a takie jak ten z Malmoe trzeba powalczyć przez cały sezon, to nagroda i możliwość sprawdzenia umiejętności na tle mocnego rywala – dodał Mateusz Wdowiak.

Trener Malmoe Jon Dahl Tomasson tak ocenił Cracovię: - Obejrzeliśmy kilka meczów Cracovii, byliśmy w Polsce i przeanalizowaliśmy naszego rywala. Musimy skupić się na tym, w czym jesteśmy dobrzy i jak to wykorzystać. Nasz menadżer Daniel Andersson powiedział niedawno, że Malmoe FF nigdy wcześniej nie zmierzyło się z tak dobrą drużyną już w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej.

Trener Szwedów miał okazję grać w Milanie z Rivaldo, ojcem Rivaldinho. - Chyba więcej powiedzieć o jego ojcu, ale nie skupiamy się na poszczególnych zawodnikach – stwierdził.

Z kolei kapitan Malmoe Aders Christiansen dodał: - To silna fizycznie drużyna, mają groźne stałe fragmenty gry, a w tym sezonie zagrali tylko jeden mecz ligowy, więc nie zabraknie im świeżości.

