Cracovia. Michał Probierz: Będziemy gotowi mentalnie na derby

"Manewry" w Cracovii

- Staramy się wszystkich piłkarzy postawić na nogi – mówi szkoleniowiec „Pasów”. - Mamy jeszcze dwa dni, nasi fizjoterapeuci postarają się tych zawodników, wobec których będzie to możliwe, postawić na nogi. Wiadomo, że na sto procent nie wystąpi Thiago. Niektórzy zaczęli wolniej wchodzić w trening, niektórzy szybciej.

Sprawa dotyczy przede wszystkim Marcosa Alvareza, Karola Knapa i Michala Siplaka. Z tym, że wobec tego ostatniego rokowania były następujące 4-5 tygodni przerwy więc mało prawdopodobne, by wystąpił już teraz.

Probierz nie zamierza przygotowywać zespołu do tego meczu w sposób niekonwencjonalny.

- Pracowaliśmy przez cały tydzień normalnie – mówi. - Głównie nad przejściem do fazy defensywnej i ofensywnej. Przygotowujemy się w sferze fizycznej i mentalnej. Czeka nas na pewno bardzo dużo walki przez 90 minut plus to, co doliczy sędzia. Każdy będzie chciał przechylić szalę na swoją stronę. Jesteśmy dobrze przygotowani, mimo ostatniej porażki w lidze.