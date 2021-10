Cracovia. Młodzieżowa reprezentacja Polski zagra na stadionie Cracovii

Mecz odbędzie się w ramach szóstej kolejki spotkań eliminacyjnych w grupie B, a stawką są punkty w eliminacjach do mistrzostw Europy U-21. Po czterech meczach Biało-Czerwoni, których trenerem jest Maciej Stolarczyk, znajdują się na trzeciej pozycji w tabeli, tuż za miejscem premiowanym kwalifikacją do baraży o awans. Reprezentacja Polski traci odpowiednio pięć punktów do liderujących Niemiec oraz dwa do wicelidera - Izraela. Najbliższy rywal zajmuje 5. lokatę, mając trzy punkty na koncie (traci do Polski cztery).

Trener Stolarczyk ogłosił na razie listę zawodników z klubów zagranicznych powołanych na zgrupowanie w Krakowie oraz mecze z Niemcami i z Łotwą. To Adrian Benedyczak (Parma Calcio 1913), Mateusz Bogusz (UD Ibiza), Michał Karbownik (Olympiakos SFP), Jakub Kiwior (Spezia Calcio) i Nicola Zalewski (AS Roma).