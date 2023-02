Cracovia nie zagrała dobrego meczu w Kielcach. Punkty zgarnęła Korona

Cracovia była faworytem tego meczu. „Pasy” radzą sobie w tym sezonie nieporównywalnie lepiej niż mocno zagrożona spadkiem Korona. Trener Jacek Zieliński już przed pierwszym gwizdkiem przestrzegał jednak, żeby nie lekceważyć beniaminka i jak pokazały już pierwsze fragmenty poniedziałkowej potyczki miał szkoleniowiec Cracovii rację.

Korona, ostatnia drużyna w tabeli ekstraklasy, musi szukać punktów w każdym meczu. Trudno się zatem dziwić, że podopieczni Kamila Kuzery ruszyli na Cracovię od pierwszych minut. Kielczanie bombardowali bramkę „Pasów” potężnymi strzałami. Ten z 6 min Miłosza Trojaka był jeszcze niecelny. Kolejne to była już okazja do wykazania się wysokimi umiejętnościami przez Karola Niemczyckiego. Bramkarz „Pasów” błysnął szczególnie w 16 min, gdy z rzutu wolnego strzelał Ronaldo Deaconu. Po drodze był jeszcze rykoszet od muru, co dodatkowo mogło zmylić Niemczyckiego, a jednak odbił on piłkę.