Cracovia przestała tracić bramki, pora teraz na wygraną

Hrosso i Niemczycki - dwaj równi bramkarze

- Trzeba pochwalić cały bok defensywny za to, jak prezentował się w ostatnich meczach – mówi szkoleniowiec Cracovii Michał Probierz. - Nie tak planowaliśmy sobie ten sezon, ale splot okoliczności, jakie mieliśmy, sprawia, że jest to bardzo trudny czas dla nas, począwszy od minusowych punktów, przez urazy, po przypadki covidu. Wiadomo, że wszystkie kluby mają podobnie, ale splot okoliczności, jaki nam towarzyszył, sprawia, że jest nam ciężko. Wiem jak trudno jest poukładać zespół, by prezentował równą formę.

Już w trzech meczach z rzędu Lukas Hrosso zachował czyste konto. To duża jego zasługa, ale czy tylko jego?

- Po fakcie łatwiej mówić, Lukas w tych meczach prezentował się dobrze, ale to co mówiłem wcześniej – nie miałem do Karola (Niemczyckiego – przyp.) pretensji, ze względów mentalnych dokonaliśmy zmiany, mamy dwóch bardzo dobrych bramkarzy.