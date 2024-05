Cracovia rozkręca biznes – dobra współpraca z firmami

Stadion Cracovii, położony w centrum miasta to ciekawe miejsce do tworzenia biznesu.

- Mamy 26 skyboxów na stadionie wynajmowanych przez firmy – mówi Szymon Stawiarz, dyrektor sprzedaży w Cracovii. - To wyjątkowa przestrzeń z dedykowanymi miejscami na trybunie stadionu. W zależności od wielkości skyboxa mamy do zaoferowania od 15 do 30 takich miejsc. Można tam odbyć spotkania biznesowe poza dniem meczowym oraz mieć dostęp do tej przestrzeni przez 24 godziny na dobę. Korzystają z nich firmy o szerokim zakresie działalności. Mamy również strefy „Gold” i „Silver”, gdzie organizujemy spotkania oraz wydarzenia do 300 osób. W czasie meczu strefy te są dostępne dla zaproszonych gości oraz właścicieli karnetów i biletów VIP.