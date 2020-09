Cracovia. W „Pasach” jest plaga kontuzji, więc wolą dmuchać na zimne

A jeśli chodzi o aspekty czysto piłkarskie, to kibice mogą być zadowoleni, o tyle muszą się martwić sytuacją kadrową zespołu. W zespole nastąpił wysyp kontuzji – Radosław Kanach doznał urazu kolana i pleców podczas meczu PP z Chrobrym Głogów, Kamil Pestka urazu lewej kostki podczas ligowego spotkania z Pogonią Szczecin, do tego doszły poważne kontuzje Ołeksija Dytiatjewa i Sylwestra Lusiusza na treningach. Dodajmy, że z urazami borykali się też Michael Gardawski, Daniel Pik, a ostatnio kontuzji doznał Michal Siplak. - Mamy trzech zawodników, którzy wypadną nam na dłużej – informuje Michał Probierz, trener Cracovii.

Trzeba dmuchać na zimne, dbać, by nie pojawiły się kolejne urazy. Z tego względu „Pasy” w przerwie na potrzeby reprezentacji nie grają żadnego sparingu. Niektórzy zawodnicy z pierwszej drużyny zostaną skierowani do pomocy drugiej drużynie, która w sobotę o godz. 16.30 zmierzy się w wyjazdowym meczu z Chełmianką. A solidne wsparcie z pierwszej drużyny jest podopiecznym trenera Piotra Gizy bardzo potrzebne, bo „Pasy” po sześciu meczach zajmują dopiero 19 miejsce w tabeli, mając jedynie dwa zwycięstwa.

Niektórzy piłkarze Cracovii przerwę wykorzystują na grę w reprezentacjach. W tej do lat 19 występuje Michał Rakoczy. Jego zespół zremisował z Niemcami 1:1 w towarzyskim meczu rozegranym w Kaliszu. Zawodnik Cracovii grał przez 82 min i został zmieniony przez Aleksandra Buksę z Wisły. W poniedziałek będzie miał kolejna okazję do zaprezentowania się – w Brzegu reprezentacja U-19 zagra w spotkaniu kontrolnym z Czechami.