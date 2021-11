Cracovia. Wnioski po meczu Cracovii z Rakowem Częstochowa Jacek Żukowski

Cracovia pokonała Raków Częstochowa 1:0 w meczu 15. kolejki ekstraklasy i awansowała na 10. miejsce w tabeli. Był to pierwszy mecz w roli trenera krakowian Jacka Zielińskiego podczas jego drugiej przygody z tym klubem. Co wiemy o zespole po tym spotkaniu. Po wnioski odsyłamy do GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE