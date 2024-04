Cracovia zatrudnia. Jest dyrektor działu analiz

Tomasz Przekaza jest absolwentem poznańskiej AWF na kierunku wychowanie fizyczne, w specjalizacji trener piłki nożnej. W swojej dotychczasowej karierze pracował w Akademii Lecha Poznań, gdzie był głównym analitykiem, pomagając w zdobyciu kilku mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Następnie przeniósł się do Warty Poznań, gdzie był analitykiem w sztabie pierwszego zespołu za kadencji najpierw Piotra Tworka, a następnie Dawida Szulczka. W ostatnich miesiącach pracował w Rakowie Częstochowa jako główny analityk tamtejszej akademii.

- Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem, bo Cracovia to bardzo zasłużony klub. Z wielką przyjemnością podpisałem umowę i mam nadzieję, że swoją pracą przyczynię się do tego, żeby Cracovia osiągała jak najlepsze rezultaty. Są tu bardzo dobre warunki, przede wszystkim ośrodek w Rącznej robi duże wrażenie, jest to już poziom europejski. Klub tworzą ludzie, a tutaj widzę, że zebrali się naprawdę wybitni specjaliści. Całkiem młodzi, ale już ze sporym doświadczeniem. Mam nadzieję, że będziemy razem się napędzać i sprawimy, że Cracovia będzie osiągała jak najlepsze rezultaty – mówi Tomasz Przekaza.