Cracovia znalazła napastnika. To Patryk Makuch. Ostatnio grał w pierwszej lidze Jacek Żukowski

Wygląda na to, że Cracovia od nowego sezonu będzie miała napastnika. Jak podaje portal weszlo.com do „Pasów” przeniesie się Patryk Makuch, który ostatnio występował w Miedzi Legnica i z tym klubem awansował do ekstraklasy.