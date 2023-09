Cukinia na zimę do słoików. Jak zrobić dobre przetwory z cukinii? [PRZEPISY]

Jak zrobić cukinie do słoików na zimę? Zobaczcie trzy sprawdzone przepisy – na plastry cukinii w oliwie, z czosnkiem i chili do słoików, cukinię z czosnkiem i ziołami na zimę oraz sałatkę z cukinii na zimę do słoików.

Przetwory z cukinii na zimę – sprawdzone przepisy naszych Czytelników. Zróbcie, bo warto!

Poniżej znajdziecie przepisy na: Plastry cukinii w oliwie, z czosnkiem i chili do słoików

Cukinia z czosnkiem i ziołami na zimę

Sałatka z cukinii na zimę do słoików

Plastry cukinii w oliwie, z czosnkiem i chili do słoików [PRZEPIS]

Plastry cukinii w oliwie, z czosnkiem i chili do słoików. Fot. Agnieszka Sznajder Składniki na dwa słoiki po 180 ml 5 małych cukinii o długości ok 25-30 cm Składniki na zalewę 3/4 szklanki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia

2 płaskie łyżeczki pikantnej pasty paprykowej lub sosu chili

1/4 łyżeczki soli

sok z 1/4 cytryny

5 ząbków polskiego czosnku Wykonanie

Cukinię umyć, osuszyć i pokroić w cienkie plastry. Na suchej patelni bez tłuszczu opiec plastry, pozbawiając je wilgoci.

Składniki na zalewę połączyć ze sobą, dokładnie mieszamy. Suche plastry cukinii ułożyć na przemian z zalewą wypełniając słoiczek. Zalewa na zimno bez podgrzewania oliwy.

Gotowe słoiczki przełożyć do lodówki lub spiżarni, oliwa i czosnek są świetnymi konserwantami, więc mogą długo posiedzieć. Plastry cukinii zrobione w ten sposób idealnie nadają się na kanapki lub jako przystawka. Jest to idealny dodatek do mięs i pasztetów.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga „Apetyczna babeczka”

Cukinia z czosnkiem i ziołami na zimę [PRZEPIS]

Cukinia z czosnkiem i ziołami na zimę. Fot. Andrzej Łukańko Składniki cukinia różnokolorowa (20-30 cm długości)

olej

sól

pieprz

ocet winny

czosnek

opcjonalnie zioła (np. bazylia, rozmaryn, tymianek, lubczyk, itp.)

Wykonanie

Cukinie pokroić na plastry wraz ze skórką o grubości ok. 0,5 cm.

Ułożyć na talerzu i delikatnie posolić.

Rozgrzać olej na patelni i pokrojone i osolone plastry podpiec na lekki kolor jasnobrązowy, ale tak aby plastry się nie rozleciały .

Oleju użyć tyle, aby się nie przypalał, plastry cukinii nie pływały w nim. Gorące plastry cukinii przekładać do słoików różnymi kolorami, przekładając je plasterkami czosnku, oraz opcjonalnie ziołami. Pieprzymy do smaku. W słoiku powstanie ładna „zebra”.

Do napełnionego słoika wlać łyżeczkę octu winnego i ewentualnie uzupełnić świeżym olejem, zostawiając około 1 cm luzu .

Cukinia nasącza się olejem podczas pieczenia,

stąd niewiele trzeba dolewać oleju do słoika lub wcale.

Słoiki zakręcić i pasteryzować około 15 minut w wodzie w temperaturze około 100 stopni.

Przepis Andrzeja Łukańko

Sałatka z cukinii na zimę do słoików [PRZEPIS]

Sałatka z cukinii na zimę do słoików. Fot. archiwum Składniki 3 kg cukinii

1 kg papryki czerwonej

1 kg cebuli

szklanka octu

1/2szklanki cukru

szklanka oleju

3 litry wody

pieprz, sól

pęczek natki pietruszki

Wykonanie

Cukinie (jeżeli jest młoda, to ze skórką) obrać, wydrążyć środki i pokroić na plasterki. Paprykę pokroić w paseczki, cebule pokroić w piórka. Wszystkie warzywa w osobnych naczyniach posolić i zostawić na 1 godz. Następnie warzywa odgnieść, wrzucić do miski i połączyć z wodą, olejem, octem i cukrem.

Wszystko razem dobrze wymieszać, doprawić solą i pieprzem, wkroić natkę pietruszki. Zagotować. Przełożyć do słoików i pasteryzować 20 minut (od zagotowania).

Przepis Krystyny Sikory

Najłatwiejsze sypane ciasto ze śliwkami na świecie