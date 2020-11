Cukrzyca. Antycukrzycowy dekalog. Nie daj się cichemu zabójcy. Jak? Radzi małopolski NFZ

Lekarze o cukrzycy mówią, że to „cichy zabójca”. Przez wiele lat może bowiem ona nie dawać żadnych niepokojących objawów, jednocześnie siejąc spustoszenie w organizmie. Przewlekła hiperglikemia, czyli podwyższony poziom cukru we krwi, może powodować uszkodzenie, zaburzenie czynności i niewydolność różnych narządów – zwłaszcza oczu, nerek, nerwów, serca czy naczyń krwionośnych.

Cukrzyca: choruje już blisko 3 mln osób

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że tylko w naszym kraju na cukrzycę chorują już blisko 3 mln osób – zdecydowana większość na cukrzycę typu 2. Z powodu powikłań wywołanych tą chorobą co roku umiera 20 tys. osób, a koszty związane z jej leczeniem sięgają blisko 7 mld zł rocznie.

Dlaczego na przestrzeni ostatnich lat cukrzyca urosła do rangi „niezakaźnej epidemii XXI wieku”? Eksperci nie mają wątpliwości, że coraz większa liczba pacjentów to efekt naszego stylu życia. Coraz więcej pracujemy, towarzyszy nam coraz większy stres, coraz mniej się ruszamy, a na nasze talerze zbyt często trafiają wysoko przetworzone produkty, bogate w cukier. Średnio każdy z nas codziennie zjada 121 gramów białego kryształu, w ciągu roku to aż 45 kilogramów!