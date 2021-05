Czas na kawę pod chmurką. Zobacz TOP 10 najlepszych kawiarenek w Zakopanem

Zgodnie z decyzją rządu, luzowanie obostrzeń od najbliższej soboty będzie wreszcie dotyczyły gastronomii. Od tego dnia kawiarnie i restauracje będą mogły działać nie tylko sprzedając picie i jedzenie na wynos. Będzie można także serwować produkty do stolików w ogródkach kawiarnianych na zewnątrz.

Co prawda nadal będzie obowiązek zachowania odstępu pomiędzy stolikami. Ale i tak jest to wspaniała informacja po wielu miesiącach zamknięcia. Gdy jeszcze do tego dopisze pogoda, ogródki kawiarnianie będą z pewnością pełne. Kawa na Krupówkach po długich miesiącach czekania będzie z pewnością smakowała wyśmienicie.

A gdzie warto wybrać się na kawę w Zakopanem? Zobaczcie TOP 10 najlepszych kawiarni w Zakopanem według portali TripAdvisor.

