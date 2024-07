Czy będą braki prądu 10.07 w małopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w małopolskim 10.07? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 10.07 w małopolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w małopolskim.

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków Przegorzały ul. Żemaitisa od 3 do 22, Szyszko Bohusza od 1A do 38

11.07 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Bociana 17, BRUK-BET Biuro Sprzedaży ul. Bociana 16, Stacja ładowania pojazdów koło ul. Bociana 8B, Sekrety Piekarza ul. Bociana 8, Sekret Smaku chłodnie ul. Bociana 8

12.07 od godz. 7:30 do 14:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, ulice: Bielowicka, od Grunwaldzkiej do Jana Pawła II, Grunwaldzka, od Kossaka do Bielowickiej oraz okolice Firmy Ceramika Bielowice

10.07 od godz. 7:00 do 12:00 w częsci miejscowości Nowy Sącz, Piątkowa, część ulicy Lwowskiej od Stacji Paliw w kierunku Piątkowej do nr 302, Piątkowska, Miodowa, od strony Lwowskiej, Obłazy, Piątkowa Korzymówka, wraz z przyległymi

12.07 od godz. 8:00 do 12:00

W Nowym Sączu ulica Węgierska numer 109, budynki zasilane ze złączy kablowych 23456, 23457, 23458 i okolice.

15.07 od godz. 7:00 do 12:00 w Nowym Sączu, ulice: Zalesie, Ruczaj i Bohaterów Orła Białego, od strony Dąbrówki, Dąbrówki od Wita Stwosza do cmentarza wraz z przyległymi

15.07 od godz. 8:00 do 12:00 W Nowym Sączu ulica Kamienna budynki numery: 47, 49, 49A, 49B, wraz z sąsiednimi, w Jamnicy budynki za torami od okolic numeru 182 w stronę Kunowa, okolice stacji PKP do numeru 136.

16.07 od godz. 8:00 do 12:00 Tarnów BŁONIE, ZGŁOBICE Słoneczna

10.07 od godz. 8:00 do 15:00 Zawada na granicy ze Stobierną

11.07 od godz. 8:00 do 17:00

powiat bocheński m. Lipnica Murowana dz. 458/1 i dz. 458/2

10.07 od godz. 8:00 do 14:00 Lipnica Murowana dz. 458/1 i dz. 458/2

10.07 od godz. 8:00 do 14:00 m. Cerekiew , budynki od stacji trafo wzdłuż drogi kierunek Bessów , a w drugą stronę kierunek Uście Solne ; Kościół , Ochotnicza Straż Pożarna , Dom Samopomocowy - Fundacja im. Brata Alberta , Stacja bazowa telefonii komórkowej 10.07 od godz. 8:00 do 15:00 Cerekiew , budynki od stacji trafo wzdłuż drogi kierunek Bessów , a w drugą stronę kierunek Uście Solne ; Kościół , Ochotnicza Straż Pożarna , Dom Samopomocowy - Fundacja im. Brata Alberta , Stacja bazowa telefonii komórkowej

10.07 od godz. 8:00 do 15:00 Cerekiew , od stacji trafo kierunek rzeka Raba

10.07 od godz. 8:00 do 9:30

Cerekiew , od stacji trafo kierunek rzeka Raba

10.07 od godz. 13:00 do 15:30 Ispina w polach

12.07 od godz. 9:00 do 11:30 Dąbrówka , od stacji trafo wzdłuż drogi kierunek Jodłówka , przysiółek Łętownia

12.07 od godz. 9:00 do 15:00 powiat brzeski Czchów ul. Pęcherska Góra nr.18,20,22

12.07 od godz. 9:00 do 13:00 MIEJSCOWOŚCI WOKOWICE od straży w kierunku ŁĘK

12.07 od godz. 11:00 do 15:00 Wokowice - od Straży w kierunku Łęk.

12.07 od godz. 11:00 do 15:00 Kamieniec i okoliczne domy, stacja paliw, domy przy DK94, domy w Sufczynie na południe od Łoponia

15.07 od godz. 9:00 do 14:00 MIEJSCOWOŚCI USZEW OKOLICE OŚRODEKA ZDROWIA, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, DOMU STRAŻAKA, KOŚCIOŁA

16.07 od godz. 8:00 do 16:00

MIEJSCOWOŚĆ USZEW OD DOMU NAUCZYCIELA KIER. KĄTY

16.07 od godz. 8:00 do 9:30 MIEJSCOWOŚĆ USZEW OD DOMU NAUCZYCIELA KIER. KĄTY

16.07 od godz. 14:30 do 16:30 MIEJSCOWOŚCI BRZESKO CZĘŚĆ ULICY GŁUCHA N-RY OD 1 DD 4, CZĘŚĆ ULICY KOPERNIKA

17.07 od godz. 8:00 do 15:00 BRZESKO CZĘŚĆ ULICY GŁUCHA N-RY OD 1 DD 4, CZĘŚĆ ULICY KOPERNIKA

17.07 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI PRZYBORÓW BUCZYNA, MIEJSCOWOŚCI PRZYBORÓW Betoniarnia LIS (REJON DRÓG PUBLICZNYCH)

18.07 od godz. 7:00 do 15:00 JASTEW PRZYSIÓŁKI DĘBCZAK, PODLESIE

26.01 od godz. 8:00 do 15:00 powiat chrzanowski Płaza ulice: Kościuszkowców, Wiosny Ludów, Batalionów Chłopskich, Racławicka, Gwardii Ludowej

10.07 od godz. 8:00 do 16:00 Kwaczała w rejonie ulic 3 Maja, Chabrowa, Słoneczna, Łazek, Sportowa, Wrzosowa, Konwaliowa, Jaśminowa, Lazurowa, Makowa, Liliowa, Goździkowa, Malwy, Kwiatowa

11.07 od godz. 8:00 do 14:00

Trzebinia ulice: Piłsudskiego od 68 do 78 i 51 ,53

12.07 od godz. 7:00 do 15:00 Trzebinia ulice: Ciężkowicka, Szczakowska, Robotnicza, Sosnowa,

12.07 od godz. 8:00 do 17:00 Balin ulice: Myśliwska, Spółdzielców, Lipowa,

12.07 od godz. 8:15 do 12:30 Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat dąbrowski Breń - część północna miejscowości od strony Brnika, Brnik - część miejscowości od strony Brnia

10.07 od godz. 8:00 do 9:00

Breń - okolice Szkoły, Brnik - okolice przysiółków Wola i Głodna Wieś

10.07 od godz. 8:00 do 9:00

Breń - okolice szkoły oraz Brnik - okolice przysiółków Wola i Głodna Wieś.

10.07 od godz. 8:00 do 9:00 Krzykawa ul. Sosnowa - działki w kierunku Sławkowa za nr 18a odbiorcy zasilani z ZK nr BDD160316 (1966), BDD160438 (2001), BDD160441 (2002).

10.07 od godz. 8:00 do 15:00 Olesno, ul. mjr. H. Sucharskiego, ul. Leśna, ul. Krótka, ul. Osiedle

10.07 od godz. 8:00 do 16:00 Olesno - ul. Sucharskiego, Leśna, Krótka oraz Osiedle.

10.07 od godz. 8:00 do 16:00 Zabrnie - okolice przysiółka U Czaplów

11.07 od godz. 8:00 do 16:00 Zabrnie - okolice przysiółka: U Czaplów.

11.07 od godz. 8:00 do 16:00 Zalipie - od strony Ćwikowa, okolice przysiółka Kozubiec

12.07 od godz. 8:00 do 16:00 Zalipie - od strony Ćwikowa, okolice przysiółka Kozubiec.

12.07 od godz. 8:00 do 16:00

Kozłów, Hubenice - w kierunku promu, okolice przysiółka Zawrocie

15.07 od godz. 8:00 do 16:00 Kozłów, Hubenice - w kierunku promu, okolice przysiółka Zawrocie.

15.07 od godz. 8:00 do 16:00 Zalipie - od strony Woli Żelichowskiej, okolice przysiółka Krakowska Ulica

19.07 od godz. 8:00 do 16:00 Zalipie - od strony Woli Żelichowskiej, okolice przysiółka Krakowska Ulica.

19.07 od godz. 8:00 do 16:00 powiat gorlicki w miejscowościach: Szymbark- Kawiory, od numeru 435 kierunek Taborówka kolejno do numerów: 444, 185 oraz kierunek Ropica Polska, numery: 184, 439, 884, 468 i okoliczne

10.07 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Nowica- Przysłup kierunek Bielanka i kierunek cerkiew kolejno do numerów: 20, 21, 65 i okoliczne

11.07 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowości Szymbark- Huciska, od numerów: 110, 109 kierunek: osuwisko, Bielanka do numerów: 156,157 i okoliczne

12.07 od godz. 9:00 do 13:00 W miejscowości Wołowiec budynki numery od: 9, 90, 12, 17 kolejno do końca miejscowości wraz z sąsiednimi.

16.07 od godz. 8:00 do 11:00 W miejscowości Męcina Wielka budynki numery od 64 ,65, 66 kolejno kierunek tartak do kościoła i za rzekę wraz z sąsiednimi.

16.07 od godz. 10:30 do 14:00 W miejscowości Sękowa budynki od numerów 295,175,244 kolejno kierunek Urząd Gminy, szkoła, Ropica Górna do numerów 147,148,149 i okoliczne.

16.07 od godz. 14:00 do 16:30 W miejscowości Szymbark osiedle Wólka Nad Stadionem i okolice.

17.07 od godz. 8:00 do 14:00 W miejscowości Łużna osiedla: Wesołów, Granice, Potoki, Górki, Strzylawki, Krzysztosiówki, część osiedla Warszawa i okolice, W miejscowości Biesna numery 103, 104 wraz z sąsiednimi.

18.07 od godz. 8:00 do 11:00

W Gorlicach ulice: Reja wraz z przyległymi, Kościuszki od numeru 125 do okolic numeru 127E, budynki leżące na pograniczu miejscowości Gorlice oraz Ropica Polska, w Ropicy Polskiej budynki numery od okolic 96 w stronę Gorlic do numeru 341 wraz z sąsiednimi.

19.07 od godz. 8:00 do 10:00 w miejscowości Siedliska, budynki numery: 318, 375 i sąsiednie

24.07 od godz. 13:00 do 16:00 powiat krakowski Nielepice ul. Leśna

10.07 od godz. 8:00 do 14:00 Kamień ul: Łąkowa, Kwiatowa, Pod Górą 4 oraz okolice w/w adresów

10.07 od godz. 8:00 do 14:00

Brzezinka ul. Krakowska od Sportowej do Rudawy, Zachodnia, Widokowa

10.07 od godz. 8:00 do 17:00 Krzeszowice ul. Legionów Polskich - ogródki działkowe

10.07 od godz. 8:30 do 14:00

Zabierzów ul. Lotniskowa, Wielkie Pola

10.07 od godz. 10:00 do 17:00 Brzezie ul. Narodowa, Kluczwody, Lipowa, Zarzecze i okolice w/w ulic

11.07 od godz. 8:00 do 10:00 Kopanka ulica Skawińska 38 do 62 i 49 do 73, Sportowa, Spacerowa 2 i 3 do 11.

11.07 od godz. 8:00 do 14:00 Sułoszowa ul. Wielmoska od 99 do 117 oraz domy bez numerów, Wielmoża ul. Długa od 171 do 203 i od 208 do 228. 11.07 od godz. 8:00 do 14:00 Wielmoża przetwórnia mięsa wyłączona stacja 44181

11.07 od godz. 8:00 do 14:00 Mników Piła, koło rzeki

11.07 od godz. 8:00 do 15:00 Pielgrzymowice ul. Zgody Tatrzańska, Liliowa, Makowa, Szlak, Na Brzezinę, Stary Gościniec

11.07 od godz. 8:00 do 16:00

Nielepice ul. Długa, Słoneczny Stok, Pod Skałą, Aleja Brzozowa

11.07 od godz. 8:30 do 14:00 Brzezie ul. Narodowa 40, 46, 59, Kluczwody, Lipowa, Wiśniowa, Stroma i okolice w/w ulic

11.07 od godz. 9:00 do 14:00 Świątniki Górne ulica Ekologiczna 4.

11.07 od godz. 10:00 do 16:00 Rząska ul. Krakowska od Modlniczki, Cicha, Modlniczka ul. Kasztanowa od skrzyżowania do Rząski, hale na ul. Handlowców 2

12.07 od godz. 8:00 do 10:00 Michałowice ul. Nad Strugą, Krakowska

12.07 od godz. 8:00 do 11:00 Owczary ul. Długa do 52, ul. Kasztanowa 14 i 18, ul. Wiśniowa 6, ul. Topolowa 74, ul. Spacerowa

12.07 od godz. 8:00 do 14:00

Radwanowice ul. Brata Alberta 11 do 15 i okolice w/w adresów

12.07 od godz. 8:30 do 14:00

Modlniczka ul. Kasztanowa 11, 15

12.07 od godz. 9:00 do 14:00 Michałowice ul. Ogrodowa, Krakowska (lewa strona w kierunku Krakowa)

12.07 od godz. 11:00 do 14:00 Goszcza ul. Wspólna, Kościuszki, Sadowie ul. Centralna, Widokowa

15.07 od godz. 8:00 do 9:00 Radziszów ulica Stawowa 22 do 30; 40, Podlesie dz. nr 1529.

15.07 od godz. 8:00 do 12:00 Frywałd od sklepu do leśniczówki - " Kopce"

15.07 od godz. 8:00 do 14:00 Krzeszowice ul. Majowa 45 do 47 i okolice w/w adresów

15.07 od godz. 8:30 do 14:00 Łuczyce ul. Krucza, Kosynierów, Na Wzgórzu, Spokojna, Złote Łany

15.07 od godz. 9:00 do 13:00 Frywałd od sklepu do leśniczówki - " Kopce"

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 Wielkie Drogi ulica Parkowa działka numer 693/6..

16.07 od godz. 8:00 do 12:00

Brzezinka ul. Krzemionki, Widokowa, Turystyczna, Krakowska 2 i okolice w/w ulic

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 Modlniczka ul. Ogrodowa, Willowa od zakrętu do obwodnicy, Sklepowa

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 Tenczynek ul. Chłopickiego 49A, 53 i okolice w/w adresów

16.07 od godz. 8:30 do 14:00 Rybna ul. Źródlana: domy w budowie koło nr 12

16.07 od godz. 10:00 do 17:00 Gołuchowice działka numer 371/2

17.07 od godz. 8:00 do 12:00 Krzeszowice ul. Długa 12

17.07 od godz. 8:00 do 13:00 Zabierzów ulica Krakowska st. Prawa od Kościoła do nr 20, Cmentarna 1, 7, od 12 do końca ulicy, Kalwaryjska, Zawiła, Osiedle na Stoku okolice w/w ulic

17.07 od godz. 8:00 do 14:00

Skawina ulica Piastowska 8 do 22 i 15 do 37.

17.07 od godz. 8:00 do 14:00

Krzeszowice ul Trzebińska, Zielona

17.07 od godz. 8:00 do 16:00 Krzeszowice ul. Słoneczna, Wyzwolenia, Sosnowa, Modrzewiowa, Majowa

18.07 od godz. 8:00 do 16:00 Krzeszowice ul. Żwirki i Wigury, Ślusarczyka, Żołnierzy Września, Krawczyńskiego

19.07 od godz. 8:00 do 16:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00 Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 7:00 do 9:00

Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 17:00 do 19:00 powiat limanowski w części miejscowości Nowe Rybie, okolice osiedla Bucówka, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

10.07 od godz. 7:30 do 8:30 w części miejscowości Rybie Nowe, osiedla: Bucówka, Stary Folwark, w kierunku Rybia Starego, Zimnej Wody

10.07 od godz. 8:00 do 10:30

w części miejscowości Kasinka Mała, osiedla: Cieże, Podgródek. i okolice

10.07 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Młynne, osiedla: Załpa, Zagrody i okolice

10.07 od godz. 9:00 do 14:00 w części miejscowości Nowe Rybie, osiedle Bucówka i okolice

10.07 od godz. 10:00 do 17:00

w części miejscowości Nowe Rybie, okolice osiedla Bucówka, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

10.07 od godz. 15:30 do 16:30 w części miejscowości Wilkowisko, osiedla: Poddziele, Malerz, Wielka Wieś, Rola, i okolice

11.07 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Laskowa osiedla: Kurnasówka, Rozpite, budynki od osiedla Rozpite w kierunku Mordarki i okoliczne.

11.07 od godz. 9:00 do 14:30 W miejscowości Skrzydlna od okolic numeru 145 wzdłuż drogi w kierunku miejscowości Przenosza do numerów 8, 274 i okoliczne.

12.07 od godz. 8:00 do 11:00 W miejscowości Skrzydlna osiedle Kaletówka oraz część osiedla Krzenowiska od strony Kaletówki i okolice.

12.07 od godz. 8:00 do 11:00 na granicy miejscowości: Skrzydlna, Stróża, od okolic kamieniołomu w kierunku Przenoszy oraz osiedle Na Roli i okolice

12.07 od godz. 11:00 do 14:00

w miejscowościach: Skrzydlna, osiedla: Potoki, Za Działem, okolice kamieniołomu oraz Przenosza i Wola Skrzydlańska, od strony kamieniołomu

12.07 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Mordarka, od okolic: szkoły, kościoła w kierunku: Pisarzowej i Laskowej

15.07 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowościach: Limanowa, ulice: Walecznych, Jabłoniecka, od strony ulicy Walecznych oraz Mordarka od strony ulicy Walecznych

16.07 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Laskowa, od okolic osiedla Szlachcicówka w kierunku osiedla Równia, Łęg i miejscowości Jaworzna

16.07 od godz. 9:00 do 14:00

W miejscowości Przyszowa osiedla: Podzagórów, Okręglica, budynki w kierunku osiedla Żłobiska i okolice.

17.07 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Łukowica osiedle Wielkówka oraz budynki w kierunku miejscowości Stronie.

17.07 od godz. 8:00 do 15:30

w Limanowej, ulice: Partyzantów, Słoneczna, od Ociepki do Partyzantów, Widok, od strony Słonecznej wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.07 od godz. 7:30 do 9:00 w Limanowej, ulice: Partyzantów, Słoneczna, od Ociepki do Partyzantów, Widok, od strony Słonecznej wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.07 od godz. 17:00 do 19:00 powiat myślenicki Borzęta kierunek za las, Zawada

10.07 od godz. 8:30 do 17:00 Poręba kierunek Chełm

11.07 od godz. 9:00 do 17:00 w miejscowości Tenczyn, role: Główkowa, Bajkowa, Morgi Sołtysie, Krzeczówka, Matlakowa, Potok i okolice

12.07 od godz. 8:30 do 14:30 Myślenice ul Sobieskiego od nr 28B do nr 34D oraz do działki 938/17 i działki 947/4, 948.

12.07 od godz. 9:00 do 14:00

Krzywaczka kierunki Biertowice, Betoniarnia, Głogoczów

15.07 od godz. 9:00 do 17:00 Trzebunia w górę kierunek kościół, Bieńkówka

16.07 od godz. 7:30 do 14:30 Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30 Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki w miejscowości Paszyn, przysiółek Jodłowa Góra i okolice

10.07 od godz. 8:00 do 11:00 w części miejscowości Przydonica, od strony Miłkowej, przysiółki: Górna Wieś, Sikornik i okolice

10.07 od godz. 8:00 do 11:00

w części miejscowości Przydonica, od strony Podola Górowej, przysiółek Podglincze, w kierunku przysiółków: Dolna Wieś, Glinik i okolice

10.07 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Stary Sącz, ulica Cyganowice wraz przyległymi

10.07 od godz. 9:00 do 12:00

w miejscowości Jamnica, obiekt zasilany ze złącza kablowego nr 14377 okolice numeru 28

10.07 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowościach: Mszalnica, osiedla: Podlesie, Chochole, Styrek Niźni oraz Paszyn od strony Mszalnicy, okolice Fermy Drobiu

10.07 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Biała Niżna, budynek nr 461- zasilany ze złącza kablowego nr 342

10.07 od godz. 12:00 do 15:30 w miejscowościach: Rąbkowa osiedla: Grochówki, Czubica, Witkówka i okolice, budynki w kierunku szkoły oraz Tabaszowa, od strony osiedla Witkówka

11.07 od godz. 7:00 do 10:00 na granicy miejscowości: Paszyn, Cieniawa, przysiółki: Góry, Na Górach, Grześka i okolice

11.07 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Muszyna, ulice: Ogrodowa, Podgórna wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

11.07 od godz. 8:00 do 9:00

W miejscowości Mokra Wieś osiedle Krzyże od ulicy głównej do okolic numerów 68, 146 wraz z sąsiednimi.

11.07 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Piorunka, złącze kablowe numer 2498 w pobliżu adresu Piorunka 78

11.07 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Paszyn, przysiółki: Kuklów, Dział w kierunku przysiółka Dołki i okolice

11.07 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Muszyna, ulice: Ogrodowa, Podgórna wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

11.07 od godz. 12:00 do 14:00

W miejscowości Mogilno osiedla: Łąki, Górki, Graby, Podlesie i okolice.

12.07 od godz. 7:00 do 10:00 W miejscowości Mogilno osiedla: Łąki, Górki, Graby i okoliczne.

12.07 od godz. 7:00 do 12:00 w miejscowości Muszyna, ulice: Podgórna, Leśna, Pułaskiego, Ogrodowa, Kościuszki wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.07 od godz. 8:00 do 9:00

W miejscowości Przydonica osiedla: Zbęk, Dział i okoliczne.

12.07 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Rdziostów, budynki numery: 72, 72A i sąsiednie- zasilane ze złącza kablowego nr 5294

12.07 od godz. 8:30 do 13:30 w miejscowości Muszyna, ulice: Podgórna, Leśna, Pułaskiego, Ogrodowa, Kościuszki wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.07 od godz. 13:00 do 14:00 W miejscowości Rytro od okolic mostu na rzece Poprad po obydwu stronach drogi w kierunku boiska sportowego, okolice boiska sportowego, Hotelu Willa Lawenda oraz Hotelu Janina i okoliczne.

15.07 od godz. 8:00 do 11:00 W miejscowości Krynica-Zdrój ulica Słotwińska od budynków numery: 26, 84 w górę ulicy w stronę wyciągów narciarskich - ARENA i Tabaszewski do okolic numerów :54, 74 wraz z sąsiednimi.

15.07 od godz. 8:00 do 11:00

na granicy miejscowości: Koniuszowa, Librantowa, Piątkowa, Łęka Siedlecka, osiedla: Pustki, Olchówka, Kretówki, okolice Firmy Barbara

15.07 od godz. 8:00 do 11:00 W miejscowości Gołkowice Dolne budynki zasilane ze złączy kablowych numery: KRS 289327, KRS 289326, KRS 289325 i okoliczne.

15.07 od godz. 8:00 do 12:00 W miejscowości Świniarsko osiedle Kamieniec i okolice.

15.07 od godz. 8:30 do 9:30

W miejscowości Świniarsko budynki numery: 835, 543, 469, 316, 68, 694, wraz z sąsiednimi.

15.07 od godz. 9:00 do 13:00 W miejscowości Rytro osiedla: Roztoka Mała, Pod Jasionową, budynki w kierunku Rytra i okolice.

15.07 od godz. 11:00 do 14:00 w części miejscowości Koniuszowa, od okolic osiedla Półrolki w kierunku Librantowej oraz okolice szkoły

15.07 od godz. 11:00 do 14:00 W miejscowości Świniarsko osiedle Kamieniec i okolice.

15.07 od godz. 13:00 do 14:00

W miejscowości Paszyn osiedle Podlesie, część osiedla Pod Gościńcem od strony Podlesia i okolice.

16.07 od godz. 7:00 do 13:00 w miejscowości Złockie, od okolic kościoła w kierunku Muszyny- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

16.07 od godz. 8:00 do 9:00 w miejscowości Krużlowa Wyżna, budynki numery: 408, 416, 421 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 20744, 20745, 22526

16.07 od godz. 8:00 do 13:00 W Mystkowie osiedla: Ugory, Półzagrodzie, budynki od numeru 21 wzdłuż drogi w kierunku osiedla Dębina do numeru 15 i okolice.

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Muszyna, ulica Słoneczna, budynek nr 2 i sąsiednie

16.07 od godz. 8:30 do 11:30 W miejscowości Podrzecze budynki numery: 147, 150, 171, 231, budynki zasilane ze złączy kablowych numery: 20579, 20578 i okoliczne.

16.07 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowości Złockie, od okolic kościoła w kierunku Muszyny- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

16.07 od godz. 11:00 do 12:00 w miejscowości Stróże, od stacji transformatorowej nr 4- położonej w okolicy budynku nr 609 w kierunku stacji PKP i w kierunku Ośrodka Hipoterapii

17.07 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Andrzejówka, budynek nr 18G- zasilany ze złącza kablowego nr 2250

17.07 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Stróże, od stacji transformatorowej nr 4- położonej w okolicy budynku nr 609 w kierunku Wyskitnej, Stróże, osiedle Wyskidzianki, Stróże za Fabryką Maszyn, Wyskitna, od strony osiedla Wyskidzianki

17.07 od godz. 11:00 do 14:00 W Muszynie ulice: Słoneczna numery: 45, 45A, 45B wraz z sąsiednimi, Polna od numery 1 do okolic numeru 14, Grunwaldzka od numeru 116 do granicy z miejscowością Powroźnik, w Powroźniku budynki od numeru 1 do okolic rozlewni wód Galicjanka, osiedla Partyzantów, Szczawnicze i okolice.

18.07 od godz. 8:00 do 10:00

powiat nowotarski w miejscowości Skawa- okolice stacji PKP, osiedla: Stachorówka, Jaroszówka, Trojakówka, Pudłówka, Hanuszówka, Janówka wraz z przyległymi

10.07 od godz. 7:30 do 11:00 w miejscowościach: Wysoka, Jordanów, ul. Zagrody, Toporzysko od strony miejscowości Wysoka, Skawa, osiedla: Michałówka, Otrębówka i okolice

10.07 od godz. 7:30 do 9:00 w Nowym Targu, ul. Niwa, budynki numery: od 63 B do 63 D i od 64 A do 64 E oraz 107A, 115 i sąsiednie

10.07 od godz. 8:30 do 14:00 w Rabce-Zdroju, ul. Gilówka, od strony Rynku

10.07 od godz. 8:30 do 16:00 w części Zubrzycy Dolnej, budynki od numeru 17 do 37 A..

10.07 od godz. 8:30 do 16:00 w miejscowości Ratułów, od numeru 330 do 370 i sąsiednie

11.07 od godz. 8:00 do 17:00

w miejscowości Kacwin, ulice: Glinik oraz Jana Pawła II, od Szkolnej do ul. Glinik wraz z przyległymi

11.07 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Skawa- okolice stacji PKP, osiedla: Stachorówka, Jaroszówka, Trojakówka, Pudłówka, Hanuszówka, Janówka wraz z przyległymi

11.07 od godz. 15:00 do 19:00 w miejscowościach: Wysoka, Jordanów, ul. Zagrody, Toporzysko od strony miejscowości Wysoka, Skawa, osiedla: Michałówka, Otrębówka i okolice

11.07 od godz. 17:00 do 19:00 w miejscowości Maruszyna, ulice: Jana Pawła II, od numeru 66 do 118, Za Żor, od numeru 1 do 9, Ludźmierska, numery parzyste: od 30 do 36, Kosy wraz z przyległymi

12.07 od godz. 8:00 do 10:00 w miejscowości Szaflary, ulice: Polna, Do Braci wraz z przyległymi

12.07 od godz. 8:00 do 12:00

w miejscowości Maruszyna, ul. Jana Pawła II, od numeru 71 do 118

12.07 od godz. 8:00 do 17:00 W miejscowości Waksmund ulice: Krótka, część ulicy Podtatrzańskiej i okolice.

12.07 od godz. 9:00 do 14:00 w części miejscowości Maruszyna, ulice, numery: Jana Pawła II od 60 d0 119, Ludźmierska od 32 d0 52, oraz Za Żor, Kosy,

12.07 od godz. 12:30 do 14:00 w miejscowości Ludźmierz, ulice: Słoneczna, od numeru 8 do końca, Zielona nr 88 i sąsiednie

12.07 od godz. 14:00 do 17:00 w miejscowości Orawka, budynek nr 161B i sąsiednie

16.07 od godz. 8:00 do 12:30 w Nowym Targu, ul. Niwa, od numeru 12 do 47I i sąsiednie

16.07 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Krośnica, ul. Józefa Robotnika, budynek nr 17A i okoliczne- zasilane ze złącz kablowych numery: 24070, 24071, 24072, 22895

16.07 od godz. 8:30 do 14:30

w miejscowości Klikuszowa, osiedle Szewczykówka, od DK 47 do Gimnazjum oraz budynki numery: od 37 do 43 i okoliczne

16.07 od godz. 9:30 do 12:00

W Nowym Targu ulica Krasińskiego budynki numery: nieparzyste od 29 do 59 parzyste od 26 do 58 i okoliczne.

17.07 od godz. 8:00 do 16:00 W Nowym Targu ulica Słoneczna budynki numery 47A, 47B i okoliczne.

17.07 od godz. 8:30 do 14:00 powiat oświęcimski Oświęcim bloki ulica Nojego 6, 8, 10 i ulica 3-go Maja 23.

10.07 od godz. 8:00 do 15:00 Oświęcim ulica Jagiełły numery od 104 do 124, od 89 do 97, Ceglana 1, 2, 6.

10.07 od godz. 8:00 do 16:00 Osiek ulica Browarna, Zabrzezinie.

11.07 od godz. 8:00 do 14:00

Polanka Wielka ulic Wspólna, Ogrodowa od numeru 132 do 150 i od 145 do 150, Zatorska od numeru 93 do 47 i od 46 do 16.

12.07 od godz. 8:00 do 13:00 Grojec ulica Radziwiłł.

12.07 od godz. 8:00 do 15:00 Jawiszowice ulica Wiśniowa, Fracka, Kresowa.

15.07 od godz. 8:00 do 14:00 Zaborze ulica Makowa, Jarzębiny, Jutrzenki, Wrzosowa.

15.07 od godz. 8:00 do 14:00 Zaborze ulica Jaśminowa, Jaworowa, Pionierów, Osiedlowa, Polna, Rolnicza.

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 Rajsko ulica Pszczyńska, Ogrody, Żołnierzy Września, Legionów 94, 96.

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 Grojec ulica Chowańca, Jagielończyka, Kasztanowa, Główna.

17.07 od godz. 8:00 do 14:00 Smolice ulica Wiślana od numeru 5 do 11. Podolsze ulica Zaskawie 5.

17.07 od godz. 8:00 do 15:00

Polanka Wielka ulica Długa, Stroma, Południowa, Północna.

18.07 od godz. 8:00 do 14:00 Bielany ulica Spacerowa, Plebańska, Kęcka.

18.07 od godz. 8:00 do 16:00

Przeciszów ulica Oświęcimska, Polna, Strażacka, Długa od numeru 1 do 27 i od 2 do 70 oprócz numerów 4,6, 8 - 8C.

18.07 od godz. 8:00 do 16:00 Głębowice ulica Zamkowa, Ogrodowa, Kwiatowa, Sportowa, Oświęcimska, , Plebańska, Kulturowa, Miodowa , Łazy, Wiśniowa.

18.07 od godz. 10:00 do 12:00 powiat proszowicki Glew kolonia "Łesiska", "Podżydów"

10.07 od godz. 8:00 do 13:00 Szreniawa chłodnia cebuli

11.07 od godz. 8:00 do 16:00 Muniaczkowice WIEŚ koło warsztatu samochodowego, od Niegardowa

15.07 od godz. 7:30 do 16:00 Czernichów kolonia "Łąki"

16.07 od godz. 7:30 do 15:00 Czernichów kierunek Glewiec

17.07 od godz. 7:30 do 15:00

powiat suski Kojszówka osiedle Koskowa, Sycowa

10.07 od godz. 8:00 do 16:00 Żarnówka odbiorca zasilany ze Złącz Kablowego nr ZK-BBZ307311 osiedle Kutkówka.

11.07 od godz. 8:00 do 16:00 Tarnawa Dolna osiedle Prorokówka.

11.07 od godz. 11:00 do 14:00 Skawica osiedle Oblica.

12.07 od godz. 8:00 do 16:00 Grzechynia osiedle Gorzałkówka, Wątrobówka, Tatarówka, Zagórze.

16.07 od godz. 8:00 do 15:00 Skawica osiedle U Zaręby, U Rusina, U Orawców, Na Matusowej.

18.07 od godz. 8:00 do 16:00 powiat tarnowski Wróblowice rejon szkoły, kaplicy.

10.07 od godz. 8:00 do 14:00 Siemiechów przysiółek Sternówka oraz wzdłuż drogi krajowej od Domu Kultury do cmentarza okolice szkoły i kościoła

10.07 od godz. 8:00 do 15:00 Buchcice przysiółek Głęboka, Granice oraz Łowczów przysiółek Granice Łowczowskie

10.07 od godz. 8:00 do 15:00

Wróblowice od strony Lusławic, Zarzecze, Rożnów, Załawcze, Lusławice Małe.

11.07 od godz. 8:00 do 14:00

Wróblowice od strony Lusławic, Zarzecze, Rożnów, Załawcze, Lusławice Małe

11.07 od godz. 8:00 do 14:00 Rychwałd, Zagórze, domy w okolicy Cmentarza Wojennego

11.07 od godz. 8:00 do 14:00 Gromnik ulica Przychodzkiego, Wodna, Tarnowska i Jagiellończyka za torami oraz Chojnik od 205 do 211, Gminny Zakład Komunalny

11.07 od godz. 8:00 do 15:00 Żurowa - Nowy Świat.

11.07 od godz. 9:00 do 13:00 Stare Żukowice - przys. Kawula

11.07 od godz. 9:00 do 14:00 Stare Żukowice - przysiółek Kawula.

11.07 od godz. 9:00 do 14:00 SZYNWAŁD: Kresy adres 480E i 480F

11.07 od godz. 10:00 do 13:00 Żabno - ul. Jagiełły, okolica sklepu "DELIKATESY WIECZOREK", ul. Paderewskiego i 3-go Maja.

12.07 od godz. 8:00 do 13:00

Szerzyny - Nagórze Północne i Południowe od Ołpin

12.07 od godz. 8:00 do 14:00 Szerzyny - Nagórze Północne i Południowe od Ołpin.

12.07 od godz. 8:00 do 14:00 Biadoliny Radłowskie, kierunek Łopoń, Wieś, Od Dębiny, Wołowiec

12.07 od godz. 8:00 do 15:00 TUCHÓW ul. DŁUGA 70

15.07 od godz. 8:00 do 14:00 MIEJSCOWOŚCI MIECHOWICE WIELKIE stacja od Jadownik Mokrych za oczyszczalnią ścieków

16.07 od godz. 8:00 do 16:00 MIECHOWICE WIELKIE - od strony Jadownik Mokrych za oczyszczalnią ścieków.

16.07 od godz. 8:00 do 16:00 MIEJSCOWOŚCI NOWOPOLE

17.07 od godz. 8:00 do 16:00 powiat tatrzański w miejscowości Czarna Góra, ul. Nadwodnia, od numeru 85 do 88 i sąsiednie

10.07 od godz. 8:30 do 15:00 W miejscowości Groń ulica Kobylarzówka budynki numery od 144 do 168 wraz z sąsiednimi.

15.07 od godz. 8:00 do 17:00

w miejscowości Bukowina Tatrzańska, ul. Wierch Olczański, od numeru 81 do 106

15.07 od godz. 8:30 do 15:00 powiat wadowicki Brzezinka ulica Legionistów, Podgórska, Francja.

10.07 od godz. 8:00 do 14:00 Bachowice ulica Cicha, Na Wzgórzach 93 i 99. Spytkowice ulica Świętego Bartłomieja.

11.07 od godz. 8:00 do 16:00 Podolany okolice budynków nr 95, 22, 38, 19, 93, 16, 14, 15, 9, 109, 6, 4, 113A, 1, 18, 102, 98, 26, 28, 24, 31, 33, 36, 39, 42, 44, 103, 40, 63, 48 i sąsiednie oraz od numerów 114 i 112 wzdłuż torów PKP aż do granicy z Wolą Radziszowską

11.07 od godz. 9:00 do 14:00 Leńcze okolice nr 100, 101, 102 i 133C

11.07 od godz. 9:00 do 14:00

Wieprz ulica Lawendowa, Rzymska, Wiśniowa, Beskidzka numery od 136 do 178 i od 293 do 327. 15.07 od godz. 9:00 do 15:00 Leńcze okolice numerów 331, 350, 388X, 388, 185, 345, 279, 183, 288A, 180, 378, 321.

16.07 od godz. 8:30 do 14:00 Brzezinka ulica Podgórska, Legionistów. Targanice ulica Francja.

17.07 od godz. 8:00 do 14:00 Lanckorona ulica Legionistów okolice numerów 7, 9, 38, 32, 40, 44, 49, 45, 39, 23, 21, 17, 13.

17.07 od godz. 8:30 do 15:30 Chocznia Pagórek Komani numery 65 i 66.

24.07 od godz. 8:00 do 15:00 Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00

Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00 Zagórnik Ulica Solakiewicza, Źródlana

10.01 od godz. 9:00 do 11:00 powiat wielicki Gdów Liceum

10.07 od godz. 8:00 do 14:00 Dąbrowa III kierunek Brzezie

11.07 od godz. 7:00 do 11:00 Targowisko Kolonia

11.07 od godz. 8:00 do 14:00 Niepołomice ul. Bocheńska 8A i plac budowy

12.07 od godz. 7:00 do 13:00 Łężkowice ul. Jana Pawła II, Kolonia, Dworska, Św. Huberta, Wiejska, Szkolna, Nadrzecze, Na Błonie

12.07 od godz. 8:00 do 12:00 Raciborsko w kierunku Jankówka.

15.07 od godz. 7:00 do 8:00 Dąbrowa ul. Partyzantów, Spacerowa

15.07 od godz. 8:00 do 11:00

Raciborsko w kierunku Pawlikowic i Chorągwica w kierunku Raciborska

15.07 od godz. 8:00 do 16:00 Raciborsko w kierunku Jankówka.

15.07 od godz. 16:00 do 17:00 Niepołomice Podgrabie ul. Lipowa nr.2

16.07 od godz. 8:00 do 11:00 Szarów od Azali w kier. Kościoła

19.07 od godz. 7:30 do 13:00

