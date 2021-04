Czy w powiecie wadowickim brakuje szczepionek na koronawirusa? Punkty szczepień wciąż czekają na dostawy AKTUALIZACJA

W powiecie wadowickim dopiero po 9 maja szczepienia na Covdi-19 ruszą pełną parą. Stało się to pewne po tym, jak pełnomocnik rządu ds. programu szczepień, Michał Dworczyk, poinformował, że w tym tygodniu do Polski dojedzie łącznie mniej o 1,1 mln szczepionek niż planowano.

On, podobnie jak wielu innych mieszkańców powiatu wadowickiego, miał nadzieję, że zaszczepi się jeszcze przed majówką. Tym bardziej, że w okolicy uruchomić planowano w poniedziałek (26.04.2021) trzy masowe punkty szczepień: w hali sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Wadowickim Centrum Kultury i w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie. Dwa pierwsze już są gotowe, trzeci czeka na akredytację Narodowego Funduszu Zdrowia.

usłyszeliśmy we wtorek (27.04.2021) od jednego z lekarzy z Wadowic. Z kolei dla małych punktów szczepień, a takich w powiecie jest kilkanaście, problemem może być brak szczepionki danej firmy na drugą dawkę.

Przedstawiciele punktów szczepień z powiatu wadowickiego tłumaczą, że jeśli będą zapewnione regularne dostawy szczepionek, to akcja szczepień będzie przebiegała sprawnie.

Sytuacja stała się tak poważna, że w poniedziałek (26.04.2021), po południu, doszło do internetowej narady z udziałem Eugeniusza Kurdasa, starosty wadowickiego, wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i Michała Jamki, pełnomocnika do spraw realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 w województwie małopolskim. W telekonferencji brali udział także: poseł PiS z tego regionu Filip Kaczyński oraz wójtowie i burmistrzowie gmin z całego powiatu. Co uradzili?