Dania jednogarnkowe: wołowina po burgundzku [PRZEPIS]

Wykonanie

W garnku rozgrzać 1 łyżkę oleju i podsmażyć na nim boczek pokrojony w kostkę. Gdy boczek się zrumieni, przełożyć go do miseczki. Do wytopionego tłuszczu dodać drugą łyżkę oleju oraz 1 łyżkę masła i podsmażyć z każdej strony wołowinę pokrojoną w kostkę. Gdy wołowina się zrumieni przełożyć ją z garnka do miski.

Następnie podsmażyć drobno pokrojoną cebulę z posiekanym czosnkiem (ok. 5 minut). Dodać marchewkę obraną i pokrojoną w plasterki. Posypać mąką (najlepiej przesianą żeby nie zrobiły się grudki), wymieszać, doprawić solą i pieprzem i smażyć kolejne 5 minut. Teraz wlać bulion i wino, dodać koncentrat pomidorowy i zagotować.

Całość przelać do naczynia żaroodpornego, dodać mięso, boczek, posiekane zioła i wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 150 stopni i zapiekać przez ok. 1-1,5 godz do miękkości mięsa.

Jeżeli ktoś nie ma naczynia żaroodpornego to można wszystko dusić w garnku pod przykryciem na średnim ogniu. Raz na jakiś czas trzeba przemieszać wołowinę żeby się nie przypaliła, a w razie potrzeby dodać jeszcze trochę bulionu lub wody.

W międzyczasie na patelni na drugiej łyżce masła podsmażyć szalotki (jeżeli są małe podsmażyć w całości natomiast większe przekroić na połówki). Dodać pieczarki - najlepiej kupić jak najmniejsze, aby dodać kapelusze w całości. Jeżeli mamy duże pieczarki to pokroić je na większe kawałki i podsmażyć aż się zarumienią.

Gdy wołowina będzie gotowa, dodać pieczarki z szalotkami, wymieszać i możemy cieszyć się fantastycznym smakiem wołowiny, która najlepiej smakuje ze świeżą bagietką.