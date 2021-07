Daniel Hoyo-Kowalski trafi do Hutnika Kraków. Już z nim trenuje Bartosz Karcz

Daniel Hoyo-Kowalski nie pojechał z Wisłą Kraków na obóz do Arłamowa. „Biała Gwiazda” wyraziła natomiast zgodę, by 17-letni obrońca podjął treningi z Hutnikiem Kraków. Ten transfer to już tylko kwestia ostatnich formalności. Hoyo-Kowalski zostanie wypożyczony na rok do II-ligowca z Suchych Stawów.