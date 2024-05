Dariusz Pawlusiński: Gdy walczy się o utrzymanie, jest większa determinacja

Cracovia bardziej zdeterminowana

Kto będzie miał większą determinację? - Oba zespoły grają o odmienne cele – mówi były piłkarz Cracovii i Rakowa Dariusz Pawlusiński. - Na pewno jest większa determinacja, gdy walczy się o utrzymanie. Jeżeli w Częstochowie nie uda się wywalczyć pucharów to będzie źle, ale gdyby Cracovia nie zapunktowała i nie daj Boże spadła, to byłoby to tragiczne. Zawsze będę podkreślał, że kibicuję Cracovii, jestem z nią na dobre i na złe. Dwóch spadkowiczów już jest i wierzę, że trzecim nie będzie Cracovia. Zwycięstwo załatwi jej sprawę.

Przyglądając się ostatnim meczom Rakowa widać, że „Pasy” są w stanie ograć aktualnego mistrza Polski.

Raków nie obroni tytułu, nie wiadomo, czy zagra w pucharach. To drużyna, która mocno zawodzi.