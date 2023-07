Dawne sanatorium Metalowiec w Złockiem znów będzie perłą. Jest pozwolenie na modernizację i rozbudowę. Jak będzie wyglądał odnowiony obiekt?

Popadający w ruinę budynek sanatorium Metalowiec w miejscowości Złockie nieopodal Muszyny, to perełka modernistycznej architektury. Tchnąć w niego życie postanowiła Grupa Arche. Inwestorów urzekł klimat lat 60-tych, a zwłaszcza mozaika zdobiąca ściany basenu.

- W swoim czasie był to bardzo znany budynek, postaramy się wiele zostawić, zachowa jego charakter, ale też sporo od siebie dołożymy. Budynek się zmieni, ale myślę że osoby, które lata temu tutaj bywały dzięki zachowanym elementom będą miały co wspominać. Zostanie na pewno charakterystyczna mozaika, posadzki z kamienia, zastawy stołowe, lampy, wszystko co przetrwało próbę czasu - powiedział „Gazecie Krakowskiej” Władysław Grochowski.