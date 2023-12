Dawny hotel z szansą na „drugie życie”. Miasto Limanowa pozyskało brakujące miliony zł

Niestety, po ogłoszeniu postępowania przetargowego okazało się, że oferty składane przez poszczególne firmy przewyższały założenia Miasta, a najtańsza z nich wynosiła ok. 8,5 mln zł. Nie było wyjścia. Postępowanie trzeba było unieważnić i szukać innego rozwiązania. To udało się właśnie znaleźć.

- W międzyczasie przez brak środków na uzupełnienie brakującej sumy wystąpiliśmy z wnioskiem do innego programu, tym razem realizowanego przez Ministerstwo Kultury, a związanego z poprawą efektywności energetycznej w budynkach kultury. W ramach przebudowy zaplecza noclegowego mamy bowiem zrealizować zakres prac związanych m.in. z obniżeniem emisyjności. Ostatecznie uzyskaliśmy promesę na ten zakres prac wynoszącą ok. 3 mln zł. Są to środki składowe całej kwoty – mówi nam Stanisław Gorczowski, kierownik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta w Limanowej.